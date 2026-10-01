Prime voiture électrique jusqu'à 6 200 euros : menacée pour faire baisser l'essence ?

On en dit quoi ?



On comprend l'intention, le prix à la pompe est devenu un vrai sujet de pouvoir d'achat. Mais échanger quelques centimes sur le litre contre la disparition d'une aide de plusieurs milliers d'euros sur la voiture suivante, le calcul semble quand même un peu court. Le vrai problème est ailleurs : l'aide à l'achat d'une électrique a changé de nom, de montant et de financement plusieurs fois en quelques années, et difficile d'acheter sereinement quand la règle du jeu bouge sans arrêt. Si les CEE doivent évoluer, il faudra donc avoir prévu la suite avant de débrancher quoi que ce soit.