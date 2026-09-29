Du jamais vu : les voitures électriques atteignent 43 % des ventes en France

On en dit quoi ?



Ce 43 % est bien sûr dopé à la subvention, et il faut le dire : quand l'enveloppe du leasing social sera vide, sans doute d'ici quelques semaines, la part de l'électrique retombera, comme après chaque édition. Mais le fond de la tendance est bien réel, parce que même sans ce coup de pouce, on tourne à 30 % depuis janvier, un chiffre qui aurait paru complètement fou il y a cinq ans. Entre le leasing social, des citadines enfin abordables et une occasion qui va se détendre début 2027, les arguments contre l'électrique fondent les uns après les autres. La bascule n'est plus un scénario lointain, elle est en train de se faire sous nos yeux.