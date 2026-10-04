On Refait L'Auto #2 | Tesla, le retour aux affaires ?

Dans ce deuxième épisode de ORLA (On Refait L'Auto) les meilleurs experts français de l'univers Tesla analysent pourquoi et comment Tesla cartonne en vente contre toute attente depuis les débuts de l'année ! Dans cette vidéo nous répondons à toutes les questions que vous vous posez sur Tesla, son sulfureux patron et ses autos.



🎙️ Avec Maxime Fontanier ‪@maxreportage‬, Didier Pulicani , Nicolas Laperruque, ​⁠Fabien Sturni le president de ​⁠ « Tesla Owner Club France »‪‬ et Cyril Drevet.