On Refait L'Auto #2 | Tesla, le retour aux affaires ?
Par Didier Pulicani - Publié le
On Refait L'Autoest une nouvelle émission sur le web, emmenée par mon ami Cyril Drevet, l'un des journalistes auto les plus
geekdu PAF !
Pour cette seconde émission à laquelle j'ai eu la chance de participer et tournée dans les studios d'Electric Dreams (qui produit aussi ORLM et ORLF1), il est évidemment question de Tesla : est-ce enfin le retour aux affaires pour la marque d'Elon Musk ?
On Refait L'Auto #2 | Tesla, le retour aux affaires ?
Dans ce deuxième épisode de ORLA (On Refait L'Auto) les meilleurs experts français de l'univers Tesla analysent pourquoi et comment Tesla cartonne en vente contre toute attente depuis les débuts de l'année ! Dans cette vidéo nous répondons à toutes les questions que vous vous posez sur Tesla, son sulfureux patron et ses autos.
🎙️ Avec Maxime Fontanier @maxreportage, Didier Pulicani , Nicolas Laperruque, Fabien Sturni le president de « Tesla Owner Club France » et Cyril Drevet.