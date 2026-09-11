Vous allez peut-être croiser ces deux nouveaux panneaux sur la route de vos prochaines vacances !

On en dit quoi ?



Le dessin du P-35 explique assez bien une situation qu'on rencontre sans forcément savoir la nommer. Le P-33 demande davantage d'interprétation, même après sa modification. On apprécie l'effort de lisibilité, même si présenter ces panneaux comme une nouveauté entretient une confusion dont les automobilistes n'ont pas forcément besoin, mais bon, au cas où, vous voilà informés !