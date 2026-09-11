Vous allez peut-être croiser ces deux nouveaux panneaux sur la route de vos prochaines vacances !
Par Vincent Lautier - Publié le
Une voiture devant des traits noirs, deux autres sous des flèches qui se croisent : les panneaux P-33 et P-35 peuvent surprendre lors d'un trajet en Espagne. Ils préviennent de deux dangers différents, la mauvaise visibilité et les changements de file qui se croisent. Leur présence en Catalogne s'inscrit dans une réforme espagnole.
Les automobilistes français qui traversent la frontière peuvent rencontrer ces panneaux sur le réseau espagnol, y compris en Catalogne. Leur signification figure dans le catalogue national de signalisation, actualisé par le décret du 10 juin 2025 et entré en vigueur le 1er juillet de la même année. Il n'y a donc pas de nouvelle règle française à apprendre à la rentrée, mais étrangement ces nouveaux panneaux font beaucoup parler ces jours-ci, probablement parce qu'ils se multiplient enfin sur les routes espagnoles.
Le remplacement se fait progressivement, au fil de la rénovation des panneaux. Le texte espagnol autorise le maintien des anciens modèles, sauf ceux qui ont été supprimés du catalogue. Selon la route empruntée, vous pouvez donc encore croiser plusieurs générations de dessins. La DGT, l'administration espagnole chargée de la circulation, présentait d'ailleurs déjà ces deux pictogrammes en 2023.
Le P-33 avertit de l'approche d'une portion de route où la visibilité se dégrade fréquemment, à cause du brouillard, mais aussi de la pluie, de la neige ou de fumées. Son dessin représente un véhicule devant des lignes horizontales, dans un triangle bordé de rouge. La DGT a revu le dessin parce que certains pouvaient y voir des pierres ou des objets qui tombaient sur la chaussée. Le danger annoncé était alors mal compris.
Vous pouvez le rencontrer par beau temps, puisque le panneau est installé à un endroit où ces difficultés reviennent régulièrement. Il n'affiche aucune vitesse maximale. Quand la visibilité baisse, le conducteur doit donc tenir compte de ce qu'il voit réellement devant lui, sans chercher dans le pictogramme une consigne chiffrée qui n'y figure pas.
Sur le P-35, les deux flèches passent l'une devant l'autre, au-dessus de deux voitures. L'administration espagnole utilise ce dessin pour une portion comprise entre une arrivée de circulation et une bifurcation. Des véhicules peuvent y changer de voie et se retrouver à traverser la trajectoire de leurs voisins, avec davantage de risques de collision.
Vous en avez probablement déjà fait l'expérience : une voiture arrive sur la voie d'insertion alors qu'une autre veut rejoindre la sortie située un peu plus loin, et chacune doit passer du côté où se trouve l'autre. Le panneau permet d'annoncer cette configuration avant les manœuvres. Il n'accorde aucune priorité supplémentaire à l'un des conducteurs, qui doit toujours tenir compte des autres véhicules lorsqu'il change de file.
Le dessin du P-35 explique assez bien une situation qu'on rencontre sans forcément savoir la nommer. Le P-33 demande davantage d'interprétation, même après sa modification. On apprécie l'effort de lisibilité, même si présenter ces panneaux comme une nouveauté entretient une confusion dont les automobilistes n'ont pas forcément besoin, mais bon, au cas où, vous voilà informés !
Une réforme déjà engagée
Les automobilistes français qui traversent la frontière peuvent rencontrer ces panneaux sur le réseau espagnol, y compris en Catalogne. Leur signification figure dans le catalogue national de signalisation, actualisé par le décret du 10 juin 2025 et entré en vigueur le 1er juillet de la même année. Il n'y a donc pas de nouvelle règle française à apprendre à la rentrée, mais étrangement ces nouveaux panneaux font beaucoup parler ces jours-ci, probablement parce qu'ils se multiplient enfin sur les routes espagnoles.
Le remplacement se fait progressivement, au fil de la rénovation des panneaux. Le texte espagnol autorise le maintien des anciens modèles, sauf ceux qui ont été supprimés du catalogue. Selon la route empruntée, vous pouvez donc encore croiser plusieurs générations de dessins. La DGT, l'administration espagnole chargée de la circulation, présentait d'ailleurs déjà ces deux pictogrammes en 2023.
Le brouillard autrement dessiné
Le P-33 avertit de l'approche d'une portion de route où la visibilité se dégrade fréquemment, à cause du brouillard, mais aussi de la pluie, de la neige ou de fumées. Son dessin représente un véhicule devant des lignes horizontales, dans un triangle bordé de rouge. La DGT a revu le dessin parce que certains pouvaient y voir des pierres ou des objets qui tombaient sur la chaussée. Le danger annoncé était alors mal compris.
Vous pouvez le rencontrer par beau temps, puisque le panneau est installé à un endroit où ces difficultés reviennent régulièrement. Il n'affiche aucune vitesse maximale. Quand la visibilité baisse, le conducteur doit donc tenir compte de ce qu'il voit réellement devant lui, sans chercher dans le pictogramme une consigne chiffrée qui n'y figure pas.
Quand les files se mélangent
Sur le P-35, les deux flèches passent l'une devant l'autre, au-dessus de deux voitures. L'administration espagnole utilise ce dessin pour une portion comprise entre une arrivée de circulation et une bifurcation. Des véhicules peuvent y changer de voie et se retrouver à traverser la trajectoire de leurs voisins, avec davantage de risques de collision.
Vous en avez probablement déjà fait l'expérience : une voiture arrive sur la voie d'insertion alors qu'une autre veut rejoindre la sortie située un peu plus loin, et chacune doit passer du côté où se trouve l'autre. Le panneau permet d'annoncer cette configuration avant les manœuvres. Il n'accorde aucune priorité supplémentaire à l'un des conducteurs, qui doit toujours tenir compte des autres véhicules lorsqu'il change de file.
On en dit quoi ?
Le dessin du P-35 explique assez bien une situation qu'on rencontre sans forcément savoir la nommer. Le P-33 demande davantage d'interprétation, même après sa modification. On apprécie l'effort de lisibilité, même si présenter ces panneaux comme une nouveauté entretient une confusion dont les automobilistes n'ont pas forcément besoin, mais bon, au cas où, vous voilà informés !