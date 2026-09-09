Cet homme s'amuse à se jeter devant un Cybercab, et ça va poser problème

On en dit quoi ?



Difficile de reprocher quoi que ce soit à la voiture. Par contre, la vidéo pose la bonne question, celle de la responsabilité : quand un robotaxi se fait bloquer par un passant, personne ne prend d'amende, ni le passant, ni la voiture. Tant que ce sera le cas, il y aura un homme en polo bleu pour tester la patience du système, et une une autre voiture derrière qui devra contourner ça, parfois en prenant des risques.