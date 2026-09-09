Cet homme s'amuse à se jeter devant un Cybercab, et ça va poser problème
Par Vincent Lautier - Publié le
Quelques jours après le lancement des courses payantes en Cybercab à Austin, une vidéo de 25 secondes fait le tour de X. On y voit un homme caché derrière un poteau bondir sur la chaussée devant un robotaxi doré, qui s'arrête net, puis recommencer deux fois pendant que les voitures derrière contournent. La voiture a tout bon, et c'est justement ce qui inquiète.
La scène se passe sur une avenue commerçante, très probablement à Austin puisque c'est la seule ville où Tesla fait rouler des Cybercab avec des clients à bord. Un homme en polo bleu, téléphone à la main, attend derrière un poteau qu'un Cybercab arrive à sa hauteur, saute devant le capot, et la voiture s'immobilise. Il court alors le long de la carrosserie, revient sur le trottoir, et refait le coup à la voiture qui repart, pendant qu'une Jeep bleue arrivée derrière doit changer de file pour passer. Elle a été postée mardi par un compte d'investisseurs et relayée par l'analyste Jesse Cohen, qui l'a vue dépasser 1,3 million de vues en une journée avec ce commentaire : n'importe quel illuminé en quête d'attention peut faire ça sans aucune conséquence, retarder les trajets des gens et provoquer des accidents.
Sur le fond, le Cybercab a fait exactement ce qu'on attend de lui, il a détecté un piéton qui surgit et il a freiné à temps, trois fois de suite, sur une voie ouverte à la circulation. Sauf que voilà, un chauffeur humain aurait klaxonné, ouvert sa vitre, peut-être appelé la police, et le farceur aurait vite arrêté. Un robotaxi de deux places sans volant ni pédales ne fait rien de tout ça, il attend, avec éventuellement un client à l'intérieur qui regarde sa course s'allonger. Tesla n'a pas réagi à la vidéo.
Le timing tombe mal. Les courses payantes ont démarré le 3 septembre lors d'un événement privé sous accord de confidentialité, sans journalistes, avec 45 Cybercab autorisés à rouler sans chauffeur au Texas. Le jour même, l'agence américaine de la sécurité routière, la NHTSA, a ouvert un audit sur la façon dont Tesla a certifié lui-même un véhicule dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs, alors que les normes fédérales prévoient tout ça. Tesla soutient que ces règles ne s'appliquent pas à son véhicule.
Difficile de reprocher quoi que ce soit à la voiture. Par contre, la vidéo pose la bonne question, celle de la responsabilité : quand un robotaxi se fait bloquer par un passant, personne ne prend d'amende, ni le passant, ni la voiture. Tant que ce sera le cas, il y aura un homme en polo bleu pour tester la patience du système, et une une autre voiture derrière qui devra contourner ça, parfois en prenant des risques.
Trois tentatives, trois freinages
La scène se passe sur une avenue commerçante, très probablement à Austin puisque c'est la seule ville où Tesla fait rouler des Cybercab avec des clients à bord. Un homme en polo bleu, téléphone à la main, attend derrière un poteau qu'un Cybercab arrive à sa hauteur, saute devant le capot, et la voiture s'immobilise. Il court alors le long de la carrosserie, revient sur le trottoir, et refait le coup à la voiture qui repart, pendant qu'une Jeep bleue arrivée derrière doit changer de file pour passer. Elle a été postée mardi par un compte d'investisseurs et relayée par l'analyste Jesse Cohen, qui l'a vue dépasser 1,3 million de vues en une journée avec ce commentaire : n'importe quel illuminé en quête d'attention peut faire ça sans aucune conséquence, retarder les trajets des gens et provoquer des accidents.
Une voiture qui ne peut ni klaxonner ni porter plainte
Sur le fond, le Cybercab a fait exactement ce qu'on attend de lui, il a détecté un piéton qui surgit et il a freiné à temps, trois fois de suite, sur une voie ouverte à la circulation. Sauf que voilà, un chauffeur humain aurait klaxonné, ouvert sa vitre, peut-être appelé la police, et le farceur aurait vite arrêté. Un robotaxi de deux places sans volant ni pédales ne fait rien de tout ça, il attend, avec éventuellement un client à l'intérieur qui regarde sa course s'allonger. Tesla n'a pas réagi à la vidéo.
Mauvais moment pour Tesla
Le timing tombe mal. Les courses payantes ont démarré le 3 septembre lors d'un événement privé sous accord de confidentialité, sans journalistes, avec 45 Cybercab autorisés à rouler sans chauffeur au Texas. Le jour même, l'agence américaine de la sécurité routière, la NHTSA, a ouvert un audit sur la façon dont Tesla a certifié lui-même un véhicule dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs, alors que les normes fédérales prévoient tout ça. Tesla soutient que ces règles ne s'appliquent pas à son véhicule.
On en dit quoi ?
Difficile de reprocher quoi que ce soit à la voiture. Par contre, la vidéo pose la bonne question, celle de la responsabilité : quand un robotaxi se fait bloquer par un passant, personne ne prend d'amende, ni le passant, ni la voiture. Tant que ce sera le cas, il y aura un homme en polo bleu pour tester la patience du système, et une une autre voiture derrière qui devra contourner ça, parfois en prenant des risques.