iOS 27 : voici toutes les nouveautés de CarPlay
Par Laurence - Publié le
iOS 27 est désormais disponible et les nouveautés ne concernent évidemment pas uniquement l’iPhone. Apple fait également évoluer CarPlay avec une nouvelle interface, des commandes multimédias améliorées, la possibilité pour les développeurs de proposer des applications vidéo et, sur les marchés compatibles, l’arrivée de Siri AI. Tour d’horizon de ce qui change dans la voiture avec la nouvelle version du système.
La principale évolution concerne l’intégration de Siri AI, la nouvelle génération de l’assistant vocal d’Apple. Dans CarPlay, Siri adopte une nouvelle présentation, sous la forme d’un orbe lumineux affiché au bas de l’écran, plus discret et mieux intégré à la nouvelle identité visuelle d’iOS 27 (il faudra attendre encore un peu comme Apple Intelligence).
Au niveau de son fonctionnement, Siri AI est capable de comprendre des demandes plus complexes, de conserver le contexte d’une conversation et d’enchaîner plusieurs questions sans avoir à répéter les informations déjà fournies. L’assistant peut également exploiter le contexte personnel de l’utilisateur pour retrouver certaines informations dans ses apps.
Apple donne par exemple le cas d’un conducteur demandant à Siri de retrouver le point de départ d’une randonnée conseillé précédemment par un ami. L’assistant peut rechercher cette information dans les échanges de l’utilisateur et fournir directement la réponse.
Les conversations effectuées depuis CarPlay sont également synchronisées avec la nouvelle app Siri sur l’iPhone
(celle qu'on n'a pas). Elles peuvent donc être retrouvées par la suite dans l’historique, avec une indication permettant d’identifier les requêtes réalisées en voiture.
Pour autant, avec iOS 27, Cupertino a ouvert la porte aux assistants IA tiers : ChatGPT d’OpenAI, Claude d’Anthropic, Perplexity, Grok de SpaceXAI, Meta AI ou encore Copilot.
Dans tous les cas, iOS 27 promet une belle dose de frustration pour les utilisateurs européens. En effet, Siri AI n’est pas disponible sur iPhone dans l’Union européenne au lancement du systèmes. Les utilisateurs français ne profiteront donc pas immédiatement de cette importante évolution dans CarPlay. Les autres nouveautés du système restent en revanche accessibles lorsqu’elles ne dépendent pas du nouvel assistant.
Apple ouvre également davantage CarPlay à la vidéo. Avec iOS 26, la firme avait commencé à permettre la diffusion de vidéos sur l’écran du véhicule via AirPlay lorsque celui-ci était immobilisé. iOS 27 va plus loin en fournissant aux développeurs les outils nécessaires pour créer de véritables expériences vidéo adaptées à CarPlay. En revanche, pendant l'été et avec les bêtas, impossible d'accéder à cette fonction —hormis le son.
L’idée est notamment de pouvoir accéder aux contenus depuis l’écran de la voiture plutôt que de devoir manipuler son iPhone. Une fonction évidemment pensée pour les moments d’attente, par exemple pendant une recharge sur une borne électrique.
La sécurité reste prioritaire : la lecture vidéo n’est autorisée que lorsque le véhicule est à l’arrêt. Sa disponibilité dépend également du constructeur automobile et du système embarqué. Une voiture compatible avec CarPlay ne bénéficiera donc pas nécessairement de cette fonction.
CarPlay adopte naturellement une partie du nouveau langage graphique d’iOS 27. Les icônes profitent notamment du Liquid Glass, avec davantage de transparence et d’effets de profondeur afin de rapprocher visuellement l’interface embarquée de celle de l’iPhone.
Apple propose également de nouveaux fonds d’écran assortis à ceux d’iOS 27 et de macOS 27 Golden Gate. L’ensemble donne à CarPlay un aspect plus moderne sans bouleverser son organisation générale.
C’est probablement une bonne chose dans une voiture : contrairement à l’iPhone, une interface automobile doit avant tout rester immédiatement lisible et éviter de multiplier les changements susceptibles de détourner l’attention du conducteur.
Les applications audio profitent elles aussi de plusieurs évolutions. Un nouveau MiniPlayer peut désormais apparaître dans l’angle supérieur droit des applications compatibles. Il affiche notamment la pochette du morceau en cours ainsi que les principales commandes de lecture.
Cupertino améliore également une fonction aussi basique qu’attendue : la navigation dans un morceau, un podcast ou un livre audio. Une barre de progression plus accessible permet désormais d’avancer ou de revenir directement à un endroit précis depuis l’écran Lecture en cours. Bien pratique pour ne pas avoir à reprendre son iPhone pour effectuer une opération très simple.
iOS 27 apporte également plusieurs améliorations plus discrètes à la navigation. Apple annonce notamment une meilleure précision de la localisation et de l’orientation, afin que CarPlay puisse déterminer plus rapidement la direction dans laquelle se trouve le véhicule.
L’amélioration devrait surtout être perceptible dans les environnements urbains complexes, à la sortie d’un parking ou lorsqu’une succession rapide de changements de direction peut perturber le positionnement.
Avec iOS 27, Apple ne transforme pas radicalement CarPlay, mais continue de l’enrichir par petites touches. Liquid Glass, les nouvelles commandes audio et les possibilités offertes aux applications vidéo améliorent une interface déjà largement éprouvée, sans chercher à la réinventer.
La nouveauté la plus importante reste évidemment Siri AI, tant l’assistant vocal prend tout son sens dans une voiture où il permet de limiter les interactions avec l’écran. Malheureusement, c’est aussi celle dont les utilisateurs européens ne profiteront pas au lancement. Quant à la vidéo, son intérêt dépendra largement de l’adoption de la fonction par les constructeurs et les développeurs.
SIRI AI ARRIVE DANS CARPLAY… (MAIS PAS EN EUROPE)
La principale évolution concerne l’intégration de Siri AI, la nouvelle génération de l’assistant vocal d’Apple. Dans CarPlay, Siri adopte une nouvelle présentation, sous la forme d’un orbe lumineux affiché au bas de l’écran, plus discret et mieux intégré à la nouvelle identité visuelle d’iOS 27 (il faudra attendre encore un peu comme Apple Intelligence).
Au niveau de son fonctionnement, Siri AI est capable de comprendre des demandes plus complexes, de conserver le contexte d’une conversation et d’enchaîner plusieurs questions sans avoir à répéter les informations déjà fournies. L’assistant peut également exploiter le contexte personnel de l’utilisateur pour retrouver certaines informations dans ses apps.
Apple donne par exemple le cas d’un conducteur demandant à Siri de retrouver le point de départ d’une randonnée conseillé précédemment par un ami. L’assistant peut rechercher cette information dans les échanges de l’utilisateur et fournir directement la réponse.
Les conversations effectuées depuis CarPlay sont également synchronisées avec la nouvelle app Siri sur l’iPhone
Pour autant, avec iOS 27, Cupertino a ouvert la porte aux assistants IA tiers : ChatGPT d’OpenAI, Claude d’Anthropic, Perplexity, Grok de SpaceXAI, Meta AI ou encore Copilot.
Dans tous les cas, iOS 27 promet une belle dose de frustration pour les utilisateurs européens. En effet, Siri AI n’est pas disponible sur iPhone dans l’Union européenne au lancement du systèmes. Les utilisateurs français ne profiteront donc pas immédiatement de cette importante évolution dans CarPlay. Les autres nouveautés du système restent en revanche accessibles lorsqu’elles ne dépendent pas du nouvel assistant.
DE VRAIES APPLICATIONS VIDÉO DANS CARPLAY
Apple ouvre également davantage CarPlay à la vidéo. Avec iOS 26, la firme avait commencé à permettre la diffusion de vidéos sur l’écran du véhicule via AirPlay lorsque celui-ci était immobilisé. iOS 27 va plus loin en fournissant aux développeurs les outils nécessaires pour créer de véritables expériences vidéo adaptées à CarPlay. En revanche, pendant l'été et avec les bêtas, impossible d'accéder à cette fonction —hormis le son.
L’idée est notamment de pouvoir accéder aux contenus depuis l’écran de la voiture plutôt que de devoir manipuler son iPhone. Une fonction évidemment pensée pour les moments d’attente, par exemple pendant une recharge sur une borne électrique.
La sécurité reste prioritaire : la lecture vidéo n’est autorisée que lorsque le véhicule est à l’arrêt. Sa disponibilité dépend également du constructeur automobile et du système embarqué. Une voiture compatible avec CarPlay ne bénéficiera donc pas nécessairement de cette fonction.
CARPLAY PASSE LUI AUSSI AU LIQUID GLASS
CarPlay adopte naturellement une partie du nouveau langage graphique d’iOS 27. Les icônes profitent notamment du Liquid Glass, avec davantage de transparence et d’effets de profondeur afin de rapprocher visuellement l’interface embarquée de celle de l’iPhone.
Apple propose également de nouveaux fonds d’écran assortis à ceux d’iOS 27 et de macOS 27 Golden Gate. L’ensemble donne à CarPlay un aspect plus moderne sans bouleverser son organisation générale.
C’est probablement une bonne chose dans une voiture : contrairement à l’iPhone, une interface automobile doit avant tout rester immédiatement lisible et éviter de multiplier les changements susceptibles de détourner l’attention du conducteur.
DE NOUVELLES COMMANDES POUR LA MUSIQUE
Les applications audio profitent elles aussi de plusieurs évolutions. Un nouveau MiniPlayer peut désormais apparaître dans l’angle supérieur droit des applications compatibles. Il affiche notamment la pochette du morceau en cours ainsi que les principales commandes de lecture.
Cupertino améliore également une fonction aussi basique qu’attendue : la navigation dans un morceau, un podcast ou un livre audio. Une barre de progression plus accessible permet désormais d’avancer ou de revenir directement à un endroit précis depuis l’écran Lecture en cours. Bien pratique pour ne pas avoir à reprendre son iPhone pour effectuer une opération très simple.
UNE NAVIGATION PLUS PRÉCISE
iOS 27 apporte également plusieurs améliorations plus discrètes à la navigation. Apple annonce notamment une meilleure précision de la localisation et de l’orientation, afin que CarPlay puisse déterminer plus rapidement la direction dans laquelle se trouve le véhicule.
L’amélioration devrait surtout être perceptible dans les environnements urbains complexes, à la sortie d’un parking ou lorsqu’une succession rapide de changements de direction peut perturber le positionnement.
QU’EN PENSER ?
Avec iOS 27, Apple ne transforme pas radicalement CarPlay, mais continue de l’enrichir par petites touches. Liquid Glass, les nouvelles commandes audio et les possibilités offertes aux applications vidéo améliorent une interface déjà largement éprouvée, sans chercher à la réinventer.
La nouveauté la plus importante reste évidemment Siri AI, tant l’assistant vocal prend tout son sens dans une voiture où il permet de limiter les interactions avec l’écran. Malheureusement, c’est aussi celle dont les utilisateurs européens ne profiteront pas au lancement. Quant à la vidéo, son intérêt dépendra largement de l’adoption de la fonction par les constructeurs et les développeurs.