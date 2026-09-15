iOS 27 : voici toutes les nouveautés de CarPlay

QU’EN PENSER ?



Avec iOS 27, Apple ne transforme pas radicalement CarPlay, mais continue de l’enrichir par petites touches. Liquid Glass, les nouvelles commandes audio et les possibilités offertes aux applications vidéo améliorent une interface déjà largement éprouvée, sans chercher à la réinventer.



La nouveauté la plus importante reste évidemment Siri AI, tant l’assistant vocal prend tout son sens dans une voiture où il permet de limiter les interactions avec l’écran. Malheureusement, c’est aussi celle dont les utilisateurs européens ne profiteront pas au lancement. Quant à la vidéo, son intérêt dépendra largement de l’adoption de la fonction par les constructeurs et les développeurs.