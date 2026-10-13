Dacia Spring 2027 : moins de 20 000 €, CarPlay sans fil, fabrication UE, en direct du Mondial

Une Spring entièrement repensée et fabriquée en Europe

Apple CarPlay sans fil et un écran de 10,1 pouces

Jusqu’à 250 km d’autonomie et une fonction V2L

Qu’en penser ?



Avec cette nouvelle Spring, Dacia entend conserver sa place sur le marché des petites électriques abordables. La fabrication européenne, l’arrivée de CarPlay sans fil et les équipements supplémentaires constituent de réelles avancées. Reste à connaître les tarifs précis des différentes finitions, car les équipements les plus intéressants seront réservés à la version Journey. À moins de 20 000 €, la nouvelle Spring pourrait néanmoins devenir une alternative particulièrement intéressante pour les trajets urbains.

C’est l’: la Dacia Spring abandonne sa production chinoise pourBasée sur la, elle adopte des proportions plus généreuses, avec. Son design devient également plus affirmé, avec un capot surélevé, des protections de carrosserie renforcées et une signature lumineuse modernisée. La citadine peut accueillirÀ l’intérieur, Dacia modernise l’équipement sans céder à la mode du tout tactile. La, un frein de stationnement électrique et des commandes physiques pour la climatisation. Le système Media Control permet d’utiliser son smartphone comme interface centrale.La finition Journey ajoute un, ainsi qu’une navigation connectée. Une application mobile permet également de programmer la recharge, de régler la température de l’habitacle ou de localiser la voiture à distance.La nouvelle Spring embarque un. Dacia annonce une, de quoi couvrir largement les déplacements quotidiens, mais qui reste limitée pour les longs trajets.La recharge. Autre nouveauté : la, qui permet d’alimenter des appareils électriques directement depuis la batterie du véhicule.