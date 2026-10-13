Dacia Spring 2027 : moins de 20 000 €, CarPlay sans fil, fabrication UE, en direct du Mondial
Par Laurence - Publié le
Dacia profite du Mondial de l’Auto pour présenter sa nouvelle Spring, une citadine 100 % électrique qui change presque tout. Désormais fabriquée en Europe, elle promet jusqu’à 250 km d’autonomie, Apple CarPlay sans fil et une fonction V2L, tout en restant sous la barre des 20 000 €. Didier est allé la découvrir sur le stand du constructeur et nous la présente en vidéo !
C’est l’une des principales nouveautés de cette deuxième génération : la Dacia Spring abandonne sa production chinoise pour rejoindre l’usine de Novo Mesto, en Slovénie.
Basée sur la plateforme RGEV small du groupe Renault, elle adopte des proportions plus généreuses, avec 3,85 mètres de long et 1,74 mètre de large. Son design devient également plus affirmé, avec un capot surélevé, des protections de carrosserie renforcées et une signature lumineuse modernisée. La citadine peut accueillir quatre adultes et propose même un petit coffre avant de 18 litres en option.
À l’intérieur, Dacia modernise l’équipement sans céder à la mode du tout tactile. La finition Expression comprend une instrumentation numérique de 7 pouces, un frein de stationnement électrique et des commandes physiques pour la climatisation. Le système Media Control permet d’utiliser son smartphone comme interface centrale.
La finition Journey ajoute un écran tactile de 10,1 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’une navigation connectée. Une application mobile permet également de programmer la recharge, de régler la température de l’habitacle ou de localiser la voiture à distance.
La nouvelle Spring embarque un moteur électrique de 80 ch (60 kW) et une batterie LFP de 27,5 kWh utiles. Dacia annonce une autonomie pouvant atteindre 250 km selon le cycle WLTP, de quoi couvrir largement les déplacements quotidiens, mais qui reste limitée pour les longs trajets.
La recharge de 15 à 80 % demanderait 2 h 55 en courant alternatif, contre environ 28 minutes avec l’option de recharge rapide DC de 50 kW. Autre nouveauté : la technologie V2L, qui permet d’alimenter des appareils électriques directement depuis la batterie du véhicule.
Avec cette nouvelle Spring, Dacia entend conserver sa place sur le marché des petites électriques abordables. La fabrication européenne, l’arrivée de CarPlay sans fil et les équipements supplémentaires constituent de réelles avancées. Reste à connaître les tarifs précis des différentes finitions, car les équipements les plus intéressants seront réservés à la version Journey. À moins de 20 000 €, la nouvelle Spring pourrait néanmoins devenir une alternative particulièrement intéressante pour les trajets urbains.
Une Spring entièrement repensée et fabriquée en Europe
C’est l’une des principales nouveautés de cette deuxième génération : la Dacia Spring abandonne sa production chinoise pour rejoindre l’usine de Novo Mesto, en Slovénie.
Basée sur la plateforme RGEV small du groupe Renault, elle adopte des proportions plus généreuses, avec 3,85 mètres de long et 1,74 mètre de large. Son design devient également plus affirmé, avec un capot surélevé, des protections de carrosserie renforcées et une signature lumineuse modernisée. La citadine peut accueillir quatre adultes et propose même un petit coffre avant de 18 litres en option.
Apple CarPlay sans fil et un écran de 10,1 pouces
À l’intérieur, Dacia modernise l’équipement sans céder à la mode du tout tactile. La finition Expression comprend une instrumentation numérique de 7 pouces, un frein de stationnement électrique et des commandes physiques pour la climatisation. Le système Media Control permet d’utiliser son smartphone comme interface centrale.
La finition Journey ajoute un écran tactile de 10,1 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’une navigation connectée. Une application mobile permet également de programmer la recharge, de régler la température de l’habitacle ou de localiser la voiture à distance.
Jusqu’à 250 km d’autonomie et une fonction V2L
La nouvelle Spring embarque un moteur électrique de 80 ch (60 kW) et une batterie LFP de 27,5 kWh utiles. Dacia annonce une autonomie pouvant atteindre 250 km selon le cycle WLTP, de quoi couvrir largement les déplacements quotidiens, mais qui reste limitée pour les longs trajets.
La recharge de 15 à 80 % demanderait 2 h 55 en courant alternatif, contre environ 28 minutes avec l’option de recharge rapide DC de 50 kW. Autre nouveauté : la technologie V2L, qui permet d’alimenter des appareils électriques directement depuis la batterie du véhicule.
Qu’en penser ?
Avec cette nouvelle Spring, Dacia entend conserver sa place sur le marché des petites électriques abordables. La fabrication européenne, l’arrivée de CarPlay sans fil et les équipements supplémentaires constituent de réelles avancées. Reste à connaître les tarifs précis des différentes finitions, car les équipements les plus intéressants seront réservés à la version Journey. À moins de 20 000 €, la nouvelle Spring pourrait néanmoins devenir une alternative particulièrement intéressante pour les trajets urbains.