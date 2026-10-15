La mythique Mini Moke passe à l’électrique !
Par Laurence - Publié le
La Mini Moke, cette petite voiture décapotable devenue une icône des plages de Saint-Tropez dans les années 1960, fait son retour en version 100 % électrique. Toujours aussi atypique, elle conserve sa silhouette d’origine, ses quatre places et son esprit de voiture de vacances. Didier est allé la découvrir au Mondial de l’Auto et nous la présente en vidéo !
Difficile de confondre la Mini Moke avec une autre voiture. Née en 1964 au Royaume-Uni, cette drôle de décapotable a été imaginée par Alec Issigonis, le papa de la Mini. Initialement conçue comme un véhicule léger et utilitaire, elle est rapidement devenue un symbole des vacances sur la Côte d’Azur, notamment grâce à Brigitte Bardot, qui en possédait une à Saint-Tropez.
Plus de soixante ans après sa naissance, la Moke revient avec une motorisation entièrement électrique. Produite par MOKE International et toujours assemblée à la main en Angleterre, elle conserve les principaux éléments de son dessin historique. Au programme : une carrosserie ouverte, quatre places, une capote et un style immédiatement reconnaissable. Pas question de transformer cette petite voiture de plage en SUV !
Sous sa carrosserie rétro, la Moke adopte une motorisation électrique pensée avant tout pour les petits trajets. Le constructeur annonce jusqu’à 129 km d’autonomie (n'oublions pas, on est sur une voiture de plage), une vitesse maximale de 89 km/h et une recharge en environ deux heures sur une borne Type 2 adaptée. Des caractéristiques modestes face aux voitures électriques traditionnelles, mais cohérentes avec sa vocation : les promenades sur le littoral, les déplacements en ville ou les escapades estivales.
La Moke est par ailleurs homologuée dans la catégorie M1. Elle peut donc circuler sur route avec un permis B, contrairement à certaines voiturettes électriques. Avec sa silhouette presque inchangée depuis 1964, ses couleurs estivales et son habitacle entièrement ouvert, la Moke ne passe évidemment pas inaperçue dans les allées du salon.
La Moke électrique est proposée en six coloris, du blanc Shell White au jaune Sunlight Yellow, en passant par le vert Palm Green. En France, elle est distribuée par SUNCAR France, installé à Nice, avec une commercialisation également assurée à Monaco et en Suisse.
Côté tarif, le distributeur met en avant une location avec option d’achat à partir de 449 € par mois. Le prix d’achat dépend des configurations et des finitions retenues, mais commence tout de même à un très piquant 42 000 euros...
La Mini Moke électrique joue clairement la carte de la nostalgie. Avec son design inchangé, ses quatre places et sa conduite à ciel ouvert, elle conserve tout le charme de l’originale. Son autonomie limitée et son tarif la destinent toutefois à un usage très particulier.
Une icône des années 1960 qui renaît en électrique
Difficile de confondre la Mini Moke avec une autre voiture. Née en 1964 au Royaume-Uni, cette drôle de décapotable a été imaginée par Alec Issigonis, le papa de la Mini. Initialement conçue comme un véhicule léger et utilitaire, elle est rapidement devenue un symbole des vacances sur la Côte d’Azur, notamment grâce à Brigitte Bardot, qui en possédait une à Saint-Tropez.
Plus de soixante ans après sa naissance, la Moke revient avec une motorisation entièrement électrique. Produite par MOKE International et toujours assemblée à la main en Angleterre, elle conserve les principaux éléments de son dessin historique. Au programme : une carrosserie ouverte, quatre places, une capote et un style immédiatement reconnaissable. Pas question de transformer cette petite voiture de plage en SUV !
Des petits trajets sur la côte
Sous sa carrosserie rétro, la Moke adopte une motorisation électrique pensée avant tout pour les petits trajets. Le constructeur annonce jusqu’à 129 km d’autonomie (n'oublions pas, on est sur une voiture de plage), une vitesse maximale de 89 km/h et une recharge en environ deux heures sur une borne Type 2 adaptée. Des caractéristiques modestes face aux voitures électriques traditionnelles, mais cohérentes avec sa vocation : les promenades sur le littoral, les déplacements en ville ou les escapades estivales.
La Moke est par ailleurs homologuée dans la catégorie M1. Elle peut donc circuler sur route avec un permis B, contrairement à certaines voiturettes électriques. Avec sa silhouette presque inchangée depuis 1964, ses couleurs estivales et son habitacle entièrement ouvert, la Moke ne passe évidemment pas inaperçue dans les allées du salon.
Une mini-voiture électrique... qui a son prix
La Moke électrique est proposée en six coloris, du blanc Shell White au jaune Sunlight Yellow, en passant par le vert Palm Green. En France, elle est distribuée par SUNCAR France, installé à Nice, avec une commercialisation également assurée à Monaco et en Suisse.
Côté tarif, le distributeur met en avant une location avec option d’achat à partir de 449 € par mois. Le prix d’achat dépend des configurations et des finitions retenues, mais commence tout de même à un très piquant 42 000 euros...
Qu’en penser ?
La Mini Moke électrique joue clairement la carte de la nostalgie. Avec son design inchangé, ses quatre places et sa conduite à ciel ouvert, elle conserve tout le charme de l’originale. Son autonomie limitée et son tarif la destinent toutefois à un usage très particulier.