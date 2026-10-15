Dacia prépare une 7 places électrique autour de 30 000 euros, sans aucune rivale en face

On en dit quoi ?



Sur ce créneau, Dacia joue à peu près seule. Aucune marque européenne ou chinoise ne propose de vraie 7 places à ce prix et à ce poids, avec un écart d'environ 10 000 euros et de 300 kg face au reste du marché. Les familles nombreuses qui veulent passer à l'électrique n'ont aujourd'hui le choix qu'entre de gros SUV facturés une fortune, donc une 7 places abordable et branchée, on signe tout de suite. Il faudra quand même vérifier ce que donnent 52 kWh avec sept occupants à bord sur l'autoroute des vacances. Rendez-vous en 2028 du coup.