Dacia prépare une 7 places électrique autour de 30 000 euros, sans aucune rivale en face
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Jogger vit ses dernières années sous sa forme actuelle. Dacia confirme son remplacement pour 2028, toujours avec 7 places à bord, et une vraie nouveauté au programme puisqu'une version électrique viendra s'ajouter aux motorisations hybrides. Le tarif visé devrait tourner autour de 30 000 euros. De quoi, peut-être, laisser tout le monde loin derrière.
Entre le Duster, le Bigster et le petit dernier Striker, la gamme des familiales Dacia s'est bien remplie. Dans ce lot, le Jogger fait figure de doyen. Lancé en 2022, le break 7 places est pourtant toujours seul sur son segment, aucun autre modèle de la marque ne propose autant de sièges. Sa deuxième génération est maintenant confirmée pour 2028, et elle gardera cette configuration familiale avec une motorisation 100 % électrique qui viendra compléter l'hybride et le GPL déjà au catalogue. C'est David Durand, le patron du design de la marque, qui a vendu la mèche chez Auto Express.
Pour garder des prix bas, Dacia va appliquer sa vieille recette maison. Le futur Jogger partagera toute sa face avant avec la prochaine Sandero, attendue elle aussi en 2028, et les deux voitures sortiront de la même chaîne de production. Ce partage de pièces permet de grosses économies. Le remplaçant pourrait troquer son allure de break rallongé contre quelque chose de plus proche du monospace, même si rien n'est encore figé. À l'intérieur, l'habitacle restera simple, et les 7 places seront toujours en option.
Côté technique, la plateforme est connue, c'est la CMF-B qui porte déjà les Renault 5 et 4. Dans sa définition actuelle, elle plafonne à une batterie de 52 kWh, bonne pour environ 400 km d'autonomie. Une déclinaison rallongée pourrait accueillir un peu plus de capacité, ce qui ne serait pas du luxe pour une familiale chargée de sept personnes et de leurs bagages. L'hybride de 155 ch et la version GPL seront toujours là pour les allergiques à la prise. Et les tarifs devraient rester très contenus, autour de 23 000 euros pour les versions thermiques et de 30 000 euros pour l'électrique. Rien d'officiel pour le moment, mais la philosophie de la marque ne laisse pas beaucoup de place au doute.
Sur ce créneau, Dacia joue à peu près seule. Aucune marque européenne ou chinoise ne propose de vraie 7 places à ce prix et à ce poids, avec un écart d'environ 10 000 euros et de 300 kg face au reste du marché. Les familles nombreuses qui veulent passer à l'électrique n'ont aujourd'hui le choix qu'entre de gros SUV facturés une fortune, donc une 7 places abordable et branchée, on signe tout de suite. Il faudra quand même vérifier ce que donnent 52 kWh avec sept occupants à bord sur l'autoroute des vacances. Rendez-vous en 2028 du coup.
Le doyen de la gamme
Entre le Duster, le Bigster et le petit dernier Striker, la gamme des familiales Dacia s'est bien remplie. Dans ce lot, le Jogger fait figure de doyen. Lancé en 2022, le break 7 places est pourtant toujours seul sur son segment, aucun autre modèle de la marque ne propose autant de sièges. Sa deuxième génération est maintenant confirmée pour 2028, et elle gardera cette configuration familiale avec une motorisation 100 % électrique qui viendra compléter l'hybride et le GPL déjà au catalogue. C'est David Durand, le patron du design de la marque, qui a vendu la mèche chez Auto Express.
Un air de Sandero
Pour garder des prix bas, Dacia va appliquer sa vieille recette maison. Le futur Jogger partagera toute sa face avant avec la prochaine Sandero, attendue elle aussi en 2028, et les deux voitures sortiront de la même chaîne de production. Ce partage de pièces permet de grosses économies. Le remplaçant pourrait troquer son allure de break rallongé contre quelque chose de plus proche du monospace, même si rien n'est encore figé. À l'intérieur, l'habitacle restera simple, et les 7 places seront toujours en option.
Une base de Renault 5
Côté technique, la plateforme est connue, c'est la CMF-B qui porte déjà les Renault 5 et 4. Dans sa définition actuelle, elle plafonne à une batterie de 52 kWh, bonne pour environ 400 km d'autonomie. Une déclinaison rallongée pourrait accueillir un peu plus de capacité, ce qui ne serait pas du luxe pour une familiale chargée de sept personnes et de leurs bagages. L'hybride de 155 ch et la version GPL seront toujours là pour les allergiques à la prise. Et les tarifs devraient rester très contenus, autour de 23 000 euros pour les versions thermiques et de 30 000 euros pour l'électrique. Rien d'officiel pour le moment, mais la philosophie de la marque ne laisse pas beaucoup de place au doute.
On en dit quoi ?
Sur ce créneau, Dacia joue à peu près seule. Aucune marque européenne ou chinoise ne propose de vraie 7 places à ce prix et à ce poids, avec un écart d'environ 10 000 euros et de 300 kg face au reste du marché. Les familles nombreuses qui veulent passer à l'électrique n'ont aujourd'hui le choix qu'entre de gros SUV facturés une fortune, donc une 7 places abordable et branchée, on signe tout de suite. Il faudra quand même vérifier ce que donnent 52 kWh avec sept occupants à bord sur l'autoroute des vacances. Rendez-vous en 2028 du coup.