Et la meilleure voiture électrique de 2026 est... (Résultats eTrophées 2026)
Par Didier Pulicani - Publié le
Depuis 5 ans, l’Association des Médias Auto et Moto (dont Mac4Ever fait partie) décerne ses eTrophées, récompensant les meilleurs véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables.
Cette année, pas moins 28 modèles électriques ou électrifiés différents étaient présentés à la compétition dont 5 nouvelles marques sur le marché français : Denza, Jaecoo, Omoda, Polestar et Zeekr.
Précisons importante, comme dans la plupart des compétitions automobiles : tous les constructeurs n'ont pas souhaité participer cette année. Il fallait en effet fournir des véhicules pour 2 jours d'essai aux journalistes présents, et idéalement des modèles récents. Parmi les absents (regrettés), citons notamment le groupe Hyundai/Kia, Mercedes, Xpeng, Tesla ou encore Audi.
Si le sujet vous intéresse, je vous ai publié de nombreuses vidéos de mes essais en direct sur notre compte Instagram où je vous donne mon avis sur chacun des véhicules, notamment ceux que l'on n'a pas encore réellement essayé sur des essais complets.
• 1è : BMW iX3 – 2è : Porsche Cayenne electric - 3è : MG 4 Urban
1è : Citroën C5 AirCross – 2è : Audi Q3 e-hybrid - 3è : BYD Atto 2 DM-i
1è : Honda Prelude – 2è : Jaecoo 5 - 3è : Nissan Qashqai e-Power
1è : Porsche Cayenne electric – 2è : BMW iX3 - 3è : Polestar 3
1è : Jaecoo 5 – 2è : Dacia Duster Hybrid GPL 4x4 - 3è : Nissan Qashqai
1è : Polestar 3 – 2è : BMW iX3 - 3è : Mazda 6e
1è : Renault Twingo – 2è : Cupra Raval - 3è : Nissan Micra
1è : Volvo ES90 – 2è : BMW iX3 - 3è : Renault Twingo
1è : BMW iX3 – 2è : Honda Prelude - 3è : Cupra Raval
Renault Twingo
Mais quelle belle année pour les eTrophées ! Bravo à Alexandre Lenoir, Nicolas Heidet et les équipes de Novateam pour l'organisation. Même si la présence de Tesla ou de Kia aurait peut-être perturbé un peu le classement, le score final est largement mérité. BMW prouve qu'on peut créer de très bons véhicules électriques en Europe, même sans les GAFA ou les chinois. Et les japonais, rois de l'hybride depuis toujours, arrivent à créer des modèles
Cette année, pas moins 28 modèles électriques ou électrifiés différents étaient présentés à la compétition dont 5 nouvelles marques sur le marché français : Denza, Jaecoo, Omoda, Polestar et Zeekr.
Précisons importante, comme dans la plupart des compétitions automobiles : tous les constructeurs n'ont pas souhaité participer cette année. Il fallait en effet fournir des véhicules pour 2 jours d'essai aux journalistes présents, et idéalement des modèles récents. Parmi les absents (regrettés), citons notamment le groupe Hyundai/Kia, Mercedes, Xpeng, Tesla ou encore Audi.
Si le sujet vous intéresse, je vous ai publié de nombreuses vidéos de mes essais en direct sur notre compte Instagram où je vous donne mon avis sur chacun des véhicules, notamment ceux que l'on n'a pas encore réellement essayé sur des essais complets.
Le palmarès 2026
Meilleure Électrique :
• 1è : BMW iX3 – 2è : Porsche Cayenne electric - 3è : MG 4 Urban
Meilleure PHEV :
1è : Citroën C5 AirCross – 2è : Audi Q3 e-hybrid - 3è : BYD Atto 2 DM-i
Meilleure HEV :
1è : Honda Prelude – 2è : Jaecoo 5 - 3è : Nissan Qashqai e-Power
Meilleur Grand SUV :
1è : Porsche Cayenne electric – 2è : BMW iX3 - 3è : Polestar 3
Meilleur SUV compact :
1è : Jaecoo 5 – 2è : Dacia Duster Hybrid GPL 4x4 - 3è : Nissan Qashqai
Meilleure Familiale :
1è : Polestar 3 – 2è : BMW iX3 - 3è : Mazda 6e
Meilleure Citadine :
1è : Renault Twingo – 2è : Cupra Raval - 3è : Nissan Micra
Meilleur Intérieur :
1è : Volvo ES90 – 2è : BMW iX3 - 3è : Renault Twingo
Meilleure Ergonomie :
1è : BMW iX3 – 2è : Honda Prelude - 3è : Cupra Raval
Prix des constructeurs :
Renault Twingo
On en dit quoi ?
Mais quelle belle année pour les eTrophées ! Bravo à Alexandre Lenoir, Nicolas Heidet et les équipes de Novateam pour l'organisation. Même si la présence de Tesla ou de Kia aurait peut-être perturbé un peu le classement, le score final est largement mérité. BMW prouve qu'on peut créer de très bons véhicules électriques en Europe, même sans les GAFA ou les chinois. Et les japonais, rois de l'hybride depuis toujours, arrivent à créer des modèles
plaisirélectrifiés. Les françaises n'ont pas démérité cette année, avec notamment la Twingo, ou encore le C5 AirCross, effectivement très pertinents sur leurs segments de marché respectifs. Rendez-vous l'année prochaine, et le plateau pourrait être... encore plus riche !