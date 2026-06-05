Et la meilleure voiture électrique de 2026 est... (Résultats eTrophées 2026)

On en dit quoi ?



Mais quelle belle année pour les eTrophées ! Bravo à Alexandre Lenoir, Nicolas Heidet et les équipes de Novateam pour l'organisation. Même si la présence de Tesla ou de Kia aurait peut-être perturbé un peu le classement, le score final est largement mérité. BMW prouve qu'on peut créer de très bons véhicules électriques en Europe, même sans les GAFA ou les chinois. Et les japonais, rois de l'hybride depuis toujours, arrivent à créer des modèles plaisir électrifiés. Les françaises n'ont pas démérité cette année, avec notamment la Twingo, ou encore le C5 AirCross, effectivement très pertinents sur leurs segments de marché respectifs. Rendez-vous l'année prochaine, et le plateau pourrait être... encore plus riche !