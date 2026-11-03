Mercedes revend son réseau de recharge européen au français Electra

On en dit quoi ?



C'est quand même un bel aveu. Les constructeurs qui promettaient chacun leur réseau de recharge maison se rendent compte, les uns après les autres, qu'exploiter des stations est un métier à part entière, avec des coûts énormes et une rentabilité qui se fait attendre. Mercedes aura tenu trois ans. On retiendra surtout que la consolidation du secteur profite ici à un acteur français, ce qui n'arrive pas si souvent dans la tech, et qu'Electra s'installe dans la cour des très grands de la recharge européenne. Pour une fois que la marche arrière d'un géant fait les affaires d'une entreprise de chez nous, on ne va pas bouder notre plaisir.