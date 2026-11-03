Mercedes revend son réseau de recharge européen au français Electra
Par Vincent Lautier - Publié le
Mercedes revend l'intégralité de son réseau européen de recharge rapide, 47 stations et 374 bornes, au français Electra. Trois ans après avoir promis plus de 10 000 points de charge dans le monde pour concurrencer les superchargeurs de Tesla, la marque préfère laisser ce métier aux spécialistes. Et les clients Mercedes y gagnent même quelques avantages au passage.
En 2023, Mercedes annonçait pourtant en grande pompe son propre réseau mondial de recharge haute puissance, avec plus de 10 000 points de charge prévus d'ici 2030 et des bornes Alpitronic capables de délivrer 400 kW. À l'automne 2025, on en était à environ 80 stations ouvertes, autant dire très loin du compte. La décision de vendre la partie européenne a été prise en juillet, le contrat signé début août, et il a fallu attendre début novembre pour que l'opération soit officialisée, au détour d'un rapport trimestriel qui valorise l'ensemble à 99 millions d'euros, sans que le prix de la vente soit communiqué. Mercedes garde pour le moment ses stations américaines et chinoises, et s'appuiera en Europe sur Ionity, dont elle est actionnaire.
Côté repreneur, l'affaire est une très belle prise. Electra exploite déjà plus de 800 stations dans dix pays européens, et les 47 stations Mercedes, dont 31 en Allemagne et 6 en Autriche, sont passées dans son giron dès le premier week-end de novembre. Outre-Rhin, le réseau du Français grimpe d'un coup de 50 à 81 stations, alors que sa première ouverture locale date de mai 2025 seulement. Et ce n'est pas fini, puisque Electra compte investir 200 millions d'euros en Allemagne l'an prochain, avec un objectif de 15 000 points de charge en Europe d'ici 2030. Les stations rachetées vont progressivement adopter ses couleurs, terminaux de paiement compris.
Mercedes ne disparaît pas complètement de l'équation. Electra devient Partenaire Premium de la marque, un statut que seul Ionity détenait jusqu'ici. Les conducteurs de la gamme électrique gardent leurs habitudes : tarifs préférentiels avec l'abonnement MB.CHARGE Public, repérage des stations depuis l'écran de la voiture ou l'application maison, et possibilité de réserver une borne avant d'arriver. Le tout vaut sur l'ensemble du réseau Electra, pas uniquement sur les anciennes stations Mercedes, ce qui fait un maillage bien plus intéressant qu'avant pour partir loin.
C'est quand même un bel aveu. Les constructeurs qui promettaient chacun leur réseau de recharge maison se rendent compte, les uns après les autres, qu'exploiter des stations est un métier à part entière, avec des coûts énormes et une rentabilité qui se fait attendre. Mercedes aura tenu trois ans. On retiendra surtout que la consolidation du secteur profite ici à un acteur français, ce qui n'arrive pas si souvent dans la tech, et qu'Electra s'installe dans la cour des très grands de la recharge européenne. Pour une fois que la marche arrière d'un géant fait les affaires d'une entreprise de chez nous, on ne va pas bouder notre plaisir.
Une promesse de 2023 déjà enterrée
En 2023, Mercedes annonçait pourtant en grande pompe son propre réseau mondial de recharge haute puissance, avec plus de 10 000 points de charge prévus d'ici 2030 et des bornes Alpitronic capables de délivrer 400 kW. À l'automne 2025, on en était à environ 80 stations ouvertes, autant dire très loin du compte. La décision de vendre la partie européenne a été prise en juillet, le contrat signé début août, et il a fallu attendre début novembre pour que l'opération soit officialisée, au détour d'un rapport trimestriel qui valorise l'ensemble à 99 millions d'euros, sans que le prix de la vente soit communiqué. Mercedes garde pour le moment ses stations américaines et chinoises, et s'appuiera en Europe sur Ionity, dont elle est actionnaire.
C'est en Allemagne qu'Electra frappe fort
Côté repreneur, l'affaire est une très belle prise. Electra exploite déjà plus de 800 stations dans dix pays européens, et les 47 stations Mercedes, dont 31 en Allemagne et 6 en Autriche, sont passées dans son giron dès le premier week-end de novembre. Outre-Rhin, le réseau du Français grimpe d'un coup de 50 à 81 stations, alors que sa première ouverture locale date de mai 2025 seulement. Et ce n'est pas fini, puisque Electra compte investir 200 millions d'euros en Allemagne l'an prochain, avec un objectif de 15 000 points de charge en Europe d'ici 2030. Les stations rachetées vont progressivement adopter ses couleurs, terminaux de paiement compris.
Ce que ça change pour les clients Mercedes
Mercedes ne disparaît pas complètement de l'équation. Electra devient Partenaire Premium de la marque, un statut que seul Ionity détenait jusqu'ici. Les conducteurs de la gamme électrique gardent leurs habitudes : tarifs préférentiels avec l'abonnement MB.CHARGE Public, repérage des stations depuis l'écran de la voiture ou l'application maison, et possibilité de réserver une borne avant d'arriver. Le tout vaut sur l'ensemble du réseau Electra, pas uniquement sur les anciennes stations Mercedes, ce qui fait un maillage bien plus intéressant qu'avant pour partir loin.
On en dit quoi ?
C'est quand même un bel aveu. Les constructeurs qui promettaient chacun leur réseau de recharge maison se rendent compte, les uns après les autres, qu'exploiter des stations est un métier à part entière, avec des coûts énormes et une rentabilité qui se fait attendre. Mercedes aura tenu trois ans. On retiendra surtout que la consolidation du secteur profite ici à un acteur français, ce qui n'arrive pas si souvent dans la tech, et qu'Electra s'installe dans la cour des très grands de la recharge européenne. Pour une fois que la marche arrière d'un géant fait les affaires d'une entreprise de chez nous, on ne va pas bouder notre plaisir.