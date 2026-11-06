Acheter son huile moteur en ligne avant l’hiver sans se tromper de modèle

• Vérifiez la spécification : viscosité, norme ACEA et homologation doivent correspondre au carnet.

• Calculez la quantité : un bidon de 5 litres ne couvre pas toujours une vidange avec filtre, et un litre d’appoint sert souvent en hiver.

• Choisissez une boutique fiable : cherchez des fiches produit détaillées, des avis vérifiables et une politique de retour claire.

• Ajoutez le filtre à huile au panier : il se change en même temps que l’huile.