Le patron de Ferrari met 20 sur 20 au Tesla Roadster et dit merci à Elon Musk
Par Vincent Lautier - Publié le
Benedetto Vigna, le patron de Ferrari, a publiquement salué la présentation du nouveau Tesla Roadster, avec deux notes maximales à la clé et un remerciement adressé à Elon Musk pour avoir prouvé qu'on peut encore oser dans l'automobile. Le compliment surprend, alors que Maranello sort tout juste sa première électrique, la Luce, dont on vous parle régulièrement, vendue 550 000 euros.
Benedetto Vigna est intervenu mardi 20 octobre en visioconférence depuis l'Inde, lors de Quattroruote Next, une conférence organisée par le magazine automobile italien Quattroruote. Le thème de son intervention,
Pour ceux qui sont passés à côté, le show en question a eu lieu le 15 octobre sur le site d'essais de SpaceX à McGregor, au Texas. Tesla y a montré un Roadster qui roule à l'envers, quitte le sol et effectue une rotation complète en l'air, grâce à des propulseurs à air comprimé développés avec SpaceX. La gamme annoncée suit la même logique : la version Performance s'en passe, la Thrust en embarque à l'arrière et la Rocket, monoplace, en place tout autour de la carrosserie. Les réservations sont ouvertes, mais la production ne doit pas démarrer avant 2028, et aucune date n'est avancée pour l'Europe.
La démonstration est tombée en pleine semaine du Mondial de l'Auto, et la comparaison n'a pas tardé sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes ont opposé l'audace américaine du Roadster au concept de 2CV électrique que Citroën exposait au même moment à Paris, avec en toile de fond le reproche classique d'une industrie européenne trop timide (mais bon cette comparaison n'a aucun sens). Ferrari n'arrive pas non plus les mains vides dans ce débat : la marque a dévoilé en mai dernier à Rome sa toute première électrique, la Luce, une berline de 1 050 chevaux attendue chez ses premiers clients d'ici la fin de l'année. Vigna sait donc très bien ce que dérouter son public veut dire.
Ce compliment n'a rien d'un simple moment de courtoisie. En saluant Tesla, le patron de Ferrari valide surtout sa propre stratégie, celle d'une Luce qui a elle aussi divisé les tifosi. Il faut quand même garder la tête froide sur le Roadster : annoncé une première fois en 2017 puis repoussé pendant des années, il ne doit pas arriver avant 2028, et les cascades vues au Texas restent à transformer en voiture homologuée. Mais entendre Maranello dire merci à Austin, ça ne s'était encore jamais produit, et ça situe assez bien le niveau du show d'Elon Musk.
Un éloge venu de Maranello
Benedetto Vigna est intervenu mardi 20 octobre en visioconférence depuis l'Inde, lors de Quattroruote Next, une conférence organisée par le magazine automobile italien Quattroruote. Le thème de son intervention,
comment une entreprise casse les codes, l'a vite amené sur le terrain de Tesla. Interrogé sur la présentation du nouveau Roadster, il lui a donné 10 sur 10 pour la technologie, puis encore 10 sur 10 pour la mise en scène, avant de s'adresser directement à son rival :
En tant qu'Européen, je dis à Elon Musk : merci d'avoir prouvé que même dans un monde industriel considéré comme vieux, il est encore possible d'innover et d'oser.Il a aussi appelé tout le secteur à
continuer à rêver.
Un Roadster qui décolle
Pour ceux qui sont passés à côté, le show en question a eu lieu le 15 octobre sur le site d'essais de SpaceX à McGregor, au Texas. Tesla y a montré un Roadster qui roule à l'envers, quitte le sol et effectue une rotation complète en l'air, grâce à des propulseurs à air comprimé développés avec SpaceX. La gamme annoncée suit la même logique : la version Performance s'en passe, la Thrust en embarque à l'arrière et la Rocket, monoplace, en place tout autour de la carrosserie. Les réservations sont ouvertes, mais la production ne doit pas démarrer avant 2028, et aucune date n'est avancée pour l'Europe.
L'Europe piquée au vif
La démonstration est tombée en pleine semaine du Mondial de l'Auto, et la comparaison n'a pas tardé sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes ont opposé l'audace américaine du Roadster au concept de 2CV électrique que Citroën exposait au même moment à Paris, avec en toile de fond le reproche classique d'une industrie européenne trop timide (mais bon cette comparaison n'a aucun sens). Ferrari n'arrive pas non plus les mains vides dans ce débat : la marque a dévoilé en mai dernier à Rome sa toute première électrique, la Luce, une berline de 1 050 chevaux attendue chez ses premiers clients d'ici la fin de l'année. Vigna sait donc très bien ce que dérouter son public veut dire.
On en dit quoi ?
Ce compliment n'a rien d'un simple moment de courtoisie. En saluant Tesla, le patron de Ferrari valide surtout sa propre stratégie, celle d'une Luce qui a elle aussi divisé les tifosi. Il faut quand même garder la tête froide sur le Roadster : annoncé une première fois en 2017 puis repoussé pendant des années, il ne doit pas arriver avant 2028, et les cascades vues au Texas restent à transformer en voiture homologuée. Mais entendre Maranello dire merci à Austin, ça ne s'était encore jamais produit, et ça situe assez bien le niveau du show d'Elon Musk.