Le patron de Ferrari met 20 sur 20 au Tesla Roadster et dit merci à Elon Musk

On en dit quoi ?



Ce compliment n'a rien d'un simple moment de courtoisie. En saluant Tesla, le patron de Ferrari valide surtout sa propre stratégie, celle d'une Luce qui a elle aussi divisé les tifosi. Il faut quand même garder la tête froide sur le Roadster : annoncé une première fois en 2017 puis repoussé pendant des années, il ne doit pas arriver avant 2028, et les cascades vues au Texas restent à transformer en voiture homologuée. Mais entendre Maranello dire merci à Austin, ça ne s'était encore jamais produit, et ça situe assez bien le niveau du show d'Elon Musk.