Tesla Roadster : il vole pour de vrai grâce aux fusées de SpaceX

On en dit quoi ?



Le spectacle était fou, et sur ce terrain Musk a gagné sa soirée, personne d'autre ne fait faire un tonneau à une voiture au-dessus d'un camion. Mais cette présentation raconte aussi autre chose. Cette voiture a été repoussée sept fois en neuf ans, son autonomie a fondu de moitié par rapport à la promesse d'origine, et son prix reste un mystère complet au moment où on vous demande 50 000 euros d'acompte. Ces réservations ont déjà rapporté plusieurs centaines de millions de dollars de trésorerie gratuite à Tesla depuis 2017. On attend donc la suite, et on a hâte de voir Didier faire des cabrioles dans l'air sur les routes de Nîmes.