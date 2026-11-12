Google Gemini débarque sur CarPlay : Siri a de plus en plus de concurrence !
Par Laurence - Publié le
Google annonce l’arrivée de Gemini sur Apple CarPlay, avec la possibilité de discuter directement avec son assistant IA depuis l’écran de sa voiture. Jusqu’à présent, Google proposait certaines fonctions de Gemini dans Maps, mais pas son véritable mode conversationnel. Une nouveauté qui vient compléter une liste déjà bien fournie d’assistants IA compatibles avec CarPlay.
Google vient d’annoncer le déploiement de son application Google Gemini sur Apple CarPlay, permettant aux utilisateurs d’accéder à Gemini Live directement depuis l’écran de leur véhicule. Cette fonction permet d’engager une conversation naturelle avec l’intelligence artificielle de Google, sans devoir formuler systématiquement des commandes précises. Il devient ainsi possible de poser des questions, de demander des explications ou d’approfondir un sujet au fil de la discussion, tout en gardant les mains sur le volant.
Jusqu’à présent, certaines fonctions de Gemini étaient déjà intégrées à Google Maps sur CarPlay, mais l’application dédiée ne proposait pas encore cette expérience conversationnelle. Le déploiement commence dès aujourd’hui à l’échelle mondiale, dans toutes les langues actuellement prises en charge par Gemini Live.
Pour profiter de cette nouveauté, Google indique qu’il faut disposer de la dernière version de l’application Gemini sur son iPhone. Quelques conditions sont également nécessaires : autoriser l’accès au microphone et avoir utilisé Gemini Live au moins une fois sur son téléphone. Une fois ces étapes effectuées, il suffit de connecter son iPhone à CarPlay.
Une nouvelle icône Gemini doit alors apparaître sur l’écran du véhicule, permettant de lancer une conversation ou de reprendre un échange récent. Google précise que la mise à jour est déployée progressivement. L’application CarPlay peut donc ne pas être immédiatement disponible pour tous les utilisateurs.
Avec l’arrivée de Gemini, les principaux assistants conversationnels disposent désormais d’une application compatible avec CarPlay. ChatGPT, Claude, Perplexity, Copilot, Meta AI et Grok ont déjà franchi le pas. De son côté, Apple propose également une application Siri autonome depuis iOS 27, accessible sur CarPlay.
Cette multiplication des assistants marque une évolution conséquente de l’interface d’Apple dédiée à la voiture. Pendant longtemps, Siri constituait la principale solution permettant d’interagir vocalement avec son iPhone depuis sa voiture. Désormais, les conducteurs peuvent choisir leur assistant en fonction de leurs préférences, de leurs abonnements ou des capacités propres à chaque modèle. Et tout simplement conserver celui qu'ils utilisent quotidiennement. Il faut toutefois distinguer ces applications conversationnelles des fonctions intégrées de Siri, notamment pour certaines commandes du véhicule ou de l’iPhone.
Avec l’arrivée de Gemini, CarPlay devient un nouveau terrain de concurrence entre les assistants IA, tandis qu’Apple continue d’améliorer Siri. Si les interactions vocales facilitent leur utilisation au volant, ces assistants devront surtout proposer des réponses rapides et pertinentes, sans détourner l’attention du conducteur.
Gemini Live arrive enfin sur CarPlay
Google vient d’annoncer le déploiement de son application Google Gemini sur Apple CarPlay, permettant aux utilisateurs d’accéder à Gemini Live directement depuis l’écran de leur véhicule. Cette fonction permet d’engager une conversation naturelle avec l’intelligence artificielle de Google, sans devoir formuler systématiquement des commandes précises. Il devient ainsi possible de poser des questions, de demander des explications ou d’approfondir un sujet au fil de la discussion, tout en gardant les mains sur le volant.
Jusqu’à présent, certaines fonctions de Gemini étaient déjà intégrées à Google Maps sur CarPlay, mais l’application dédiée ne proposait pas encore cette expérience conversationnelle. Le déploiement commence dès aujourd’hui à l’échelle mondiale, dans toutes les langues actuellement prises en charge par Gemini Live.
Comment utiliser Gemini dans sa voiture ?
Pour profiter de cette nouveauté, Google indique qu’il faut disposer de la dernière version de l’application Gemini sur son iPhone. Quelques conditions sont également nécessaires : autoriser l’accès au microphone et avoir utilisé Gemini Live au moins une fois sur son téléphone. Une fois ces étapes effectuées, il suffit de connecter son iPhone à CarPlay.
Une nouvelle icône Gemini doit alors apparaître sur l’écran du véhicule, permettant de lancer une conversation ou de reprendre un échange récent. Google précise que la mise à jour est déployée progressivement. L’application CarPlay peut donc ne pas être immédiatement disponible pour tous les utilisateurs.
CarPlay devient un véritable terrain de jeu pour les IA
Avec l’arrivée de Gemini, les principaux assistants conversationnels disposent désormais d’une application compatible avec CarPlay. ChatGPT, Claude, Perplexity, Copilot, Meta AI et Grok ont déjà franchi le pas. De son côté, Apple propose également une application Siri autonome depuis iOS 27, accessible sur CarPlay.
Cette multiplication des assistants marque une évolution conséquente de l’interface d’Apple dédiée à la voiture. Pendant longtemps, Siri constituait la principale solution permettant d’interagir vocalement avec son iPhone depuis sa voiture. Désormais, les conducteurs peuvent choisir leur assistant en fonction de leurs préférences, de leurs abonnements ou des capacités propres à chaque modèle. Et tout simplement conserver celui qu'ils utilisent quotidiennement. Il faut toutefois distinguer ces applications conversationnelles des fonctions intégrées de Siri, notamment pour certaines commandes du véhicule ou de l’iPhone.
CarPlay sous iOS 27 : toutes les nouveautés
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Avec l’arrivée de Gemini, CarPlay devient un nouveau terrain de concurrence entre les assistants IA, tandis qu’Apple continue d’améliorer Siri. Si les interactions vocales facilitent leur utilisation au volant, ces assistants devront surtout proposer des réponses rapides et pertinentes, sans détourner l’attention du conducteur.