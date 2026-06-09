CarPlay sous iOS 27 : vidéo sur l’écran de la voiture, Siri AI et navigation améliorée
Par Laurence - Publié le
Apple continue de faire évoluer CarPlay avec plusieurs nouveautés qui arriveront avec iOS 27. Au programme : la possibilité de regarder des vidéos sur l’écran du véhicule lorsqu’il est à l’arrêt, l’arrivée de Siri AI dans l’habitacle, mais aussi plusieurs améliorations de confort pour la navigation et la lecture audio.
Apple avait évoqué cette possibilité pour la première fois lors de la WWDC 2025, mais les détails manquaient encore. La fonction est désormais officielle : les utilisateurs pourront diffuser des vidéos depuis leur iPhone vers l’écran compatible de leur véhicule grâce à AirPlay.
Concrètement, lorsqu’une application iPhone compatible avec AirPlay vidéo est utilisée, il suffira de sélectionner l’écran de la voiture dans le menu AirPlay pour lancer la lecture. Apple insiste toutefois sur un point essentiel : cette fonction ne sera disponible que lorsque le véhicule est stationné.
L’entreprise cite plusieurs cas d’usage, comme l’attente à l’aéroport, une pause sur une aire de repos ou encore le temps de recharge d’un véhicule électrique. Dès que la voiture reprend la route, la lecture vidéo est automatiquement désactivée afin d’éviter toute distraction du conducteur.
En pratique et après quelques essais matinaux, la fonction ne semble pas encore opérationnelle avec la 1ère bêta, et il n'y pas de mention particulière dans l'application Réglages. Tout laisse à penser qu'il faille attendre la bêta suivante (ou celle d'après) pour tester la fonction.
Avec iOS 27, Les développeurs pourront désormais créer des applications CarPlay intégrant une interface de navigation vidéo native. Les utilisateurs pourront ainsi parcourir des catalogues de contenus et sélectionner directement une vidéo depuis l’écran de leur véhicule.
Cette nouveauté ouvre la porte à l’arrivée de services de streaming spécifiquement adaptés à CarPlay. Jusqu’à présent, la plateforme se limitait essentiellement à la navigation, à la musique, aux podcasts et à la communication. Avec iOS 27, elle devrait s'enrichir d’une véritable dimension multimédia lorsque la voiture est immobilisée.
L’autre grande nouveauté concerne l’intégration de Siri AI (ou pas, pour nous pauvres utilisateurs européens). La nouvelle génération de Siri sera également disponible dans CarPlay pour les utilisateurs équipés a minima d’un iPhone 15 Pro ou d’un modèle plus récent. Grâce à ses capacités conversationnelles et à sa compréhension du contexte, Siri pourra répondre à des questions beaucoup plus complexes qu’auparavant.
Apple a illustré cette évolution avec cet exemple : un conducteur pourra demander à Siri quel point de départ de randonnée lui a été recommandé par un ami et obtenir instantanément la réponse en analysant les informations présentes dans ses messages ou ses échanges précédents. Cette faculté de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur constitue l’une des principales évolutions apportées par Apple Intelligence.
Au-delà de ces annonces majeures, Apple a également révélé plusieurs améliorations plus discrètes destinées à affiner l’expérience CarPlay. L’interface de lecture audio bénéficiera désormais d’une fonction de scrubbing permettant de naviguer plus facilement dans un morceau, un podcast ou un livre audio directement depuis l’écran du véhicule.
La navigation profitera également d’une meilleure précision GPS ainsi que d’une indication de direction plus fiable, ce qui devrait améliorer le guidage dans les zones urbaines complexes ou lors des changements de direction rapides.
Apple introduit également un mini-lecteur audio qui permettra de continuer à contrôler une source sonore tout en utilisant d’autres applications compatibles avec CarPlay. Enfin, la firme promet une meilleure stabilité de CarPlay sans fil (il est vrai que la connexion a été particulièrement réactive ce matin), un point régulièrement critiqué par certains utilisateurs confrontés à des déconnexions ou à des problèmes de synchronisation.
On a également de nouveaux fonds d'écrans, beaucoup plus sobres que ceux d'iOS 26.
Sur l’iPhone, on note l’apparition d’une nouvelle icône sur l’application Téléphone quand on passe un appel.
Avec ces nouveautés, Apple poursuit sa stratégie consistant à transformer CarPlay en véritable plateforme embarquée. L’arrivée de la vidéo, des applications dédiées, des nouvelles capacités de Siri AI et des améliorations de navigation témoignent d’une volonté claire : faire de CarPlay un environnement toujours plus complet, capable d’accompagner l’utilisateur aussi bien pendant ses trajets que lors des temps d’attente dans son véhicule.
Toutes ces nouveautés nécessiteront un iPhone compatible exécutant iOS 27. La bêta développeur est disponible dès aujourd’hui, tandis que la bêta publique arrivera en juillet avant un déploiement grand public prévu à l’automne.
Regarder des vidéos sur CarPlay lorsque la voiture est à l’arrêt
Apple avait évoqué cette possibilité pour la première fois lors de la WWDC 2025, mais les détails manquaient encore. La fonction est désormais officielle : les utilisateurs pourront diffuser des vidéos depuis leur iPhone vers l’écran compatible de leur véhicule grâce à AirPlay.
Concrètement, lorsqu’une application iPhone compatible avec AirPlay vidéo est utilisée, il suffira de sélectionner l’écran de la voiture dans le menu AirPlay pour lancer la lecture. Apple insiste toutefois sur un point essentiel : cette fonction ne sera disponible que lorsque le véhicule est stationné.
L’entreprise cite plusieurs cas d’usage, comme l’attente à l’aéroport, une pause sur une aire de repos ou encore le temps de recharge d’un véhicule électrique. Dès que la voiture reprend la route, la lecture vidéo est automatiquement désactivée afin d’éviter toute distraction du conducteur.
En pratique et après quelques essais matinaux, la fonction ne semble pas encore opérationnelle avec la 1ère bêta, et il n'y pas de mention particulière dans l'application Réglages. Tout laisse à penser qu'il faille attendre la bêta suivante (ou celle d'après) pour tester la fonction.
Des applications vidéo directement dans CarPlay
Avec iOS 27, Les développeurs pourront désormais créer des applications CarPlay intégrant une interface de navigation vidéo native. Les utilisateurs pourront ainsi parcourir des catalogues de contenus et sélectionner directement une vidéo depuis l’écran de leur véhicule.
Cette nouveauté ouvre la porte à l’arrivée de services de streaming spécifiquement adaptés à CarPlay. Jusqu’à présent, la plateforme se limitait essentiellement à la navigation, à la musique, aux podcasts et à la communication. Avec iOS 27, elle devrait s'enrichir d’une véritable dimension multimédia lorsque la voiture est immobilisée.
Siri AI prend place dans l’habitacle
L’autre grande nouveauté concerne l’intégration de Siri AI (ou pas, pour nous pauvres utilisateurs européens). La nouvelle génération de Siri sera également disponible dans CarPlay pour les utilisateurs équipés a minima d’un iPhone 15 Pro ou d’un modèle plus récent. Grâce à ses capacités conversationnelles et à sa compréhension du contexte, Siri pourra répondre à des questions beaucoup plus complexes qu’auparavant.
Apple a illustré cette évolution avec cet exemple : un conducteur pourra demander à Siri quel point de départ de randonnée lui a été recommandé par un ami et obtenir instantanément la réponse en analysant les informations présentes dans ses messages ou ses échanges précédents. Cette faculté de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur constitue l’une des principales évolutions apportées par Apple Intelligence.
Plusieurs améliorations discrètes mais utiles
Au-delà de ces annonces majeures, Apple a également révélé plusieurs améliorations plus discrètes destinées à affiner l’expérience CarPlay. L’interface de lecture audio bénéficiera désormais d’une fonction de scrubbing permettant de naviguer plus facilement dans un morceau, un podcast ou un livre audio directement depuis l’écran du véhicule.
La navigation profitera également d’une meilleure précision GPS ainsi que d’une indication de direction plus fiable, ce qui devrait améliorer le guidage dans les zones urbaines complexes ou lors des changements de direction rapides.
Apple introduit également un mini-lecteur audio qui permettra de continuer à contrôler une source sonore tout en utilisant d’autres applications compatibles avec CarPlay. Enfin, la firme promet une meilleure stabilité de CarPlay sans fil (il est vrai que la connexion a été particulièrement réactive ce matin), un point régulièrement critiqué par certains utilisateurs confrontés à des déconnexions ou à des problèmes de synchronisation.
On a également de nouveaux fonds d'écrans, beaucoup plus sobres que ceux d'iOS 26.
Sur l’iPhone, on note l’apparition d’une nouvelle icône sur l’application Téléphone quand on passe un appel.
Qu'en penser ?
Avec ces nouveautés, Apple poursuit sa stratégie consistant à transformer CarPlay en véritable plateforme embarquée. L’arrivée de la vidéo, des applications dédiées, des nouvelles capacités de Siri AI et des améliorations de navigation témoignent d’une volonté claire : faire de CarPlay un environnement toujours plus complet, capable d’accompagner l’utilisateur aussi bien pendant ses trajets que lors des temps d’attente dans son véhicule.
Toutes ces nouveautés nécessiteront un iPhone compatible exécutant iOS 27. La bêta développeur est disponible dès aujourd’hui, tandis que la bêta publique arrivera en juillet avant un déploiement grand public prévu à l’automne.