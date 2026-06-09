CarPlay sous iOS 27 : vidéo sur l’écran de la voiture, Siri AI et navigation améliorée

Regarder des vidéos sur CarPlay lorsque la voiture est à l’arrêt

Des applications vidéo directement dans CarPlay

Siri AI prend place dans l’habitacle

Plusieurs améliorations discrètes mais utiles

Fonds d'écran CarPlay avec iOS 26.5

Fonds d'écran CarPlay avec iOS 27 b1

Qu'en penser ?



Avec ces nouveautés, Apple poursuit sa stratégie consistant à transformer CarPlay en véritable plateforme embarquée. L’arrivée de la vidéo, des applications dédiées, des nouvelles capacités de Siri AI et des améliorations de navigation témoignent d’une volonté claire : faire de CarPlay un environnement toujours plus complet, capable d’accompagner l’utilisateur aussi bien pendant ses trajets que lors des temps d’attente dans son véhicule.



Toutes ces nouveautés nécessiteront un iPhone compatible exécutant iOS 27. La bêta développeur est disponible dès aujourd’hui, tandis que la bêta publique arrivera en juillet avant un déploiement grand public prévu à l’automne.

Apple avait évoqué cette possibilité pour la première fois lors de la WWDC 2025, mais les détails manquaient encore. La fonction est désormais officielle :Concrètement, lorsqu’une application iPhone compatible avec AirPlay vidéo est utilisée, il suffira de. Apple insiste toutefois sur un point essentiel : cette fonction ne sera disponible que lorsque le véhicule est stationné.L’entreprise cite, comme l’attente à l’aéroport, une pause sur une aire de repos ou encore le temps de recharge d’un véhicule électrique. Dès que la voiture reprend la route, la lecture vidéo est automatiquement désactivée afin d’éviter toute distraction du conducteur.En pratique et après quelques essais matinaux, la fonction ne semble pas encore opérationnelle avec la 1ère bêta, et il n'y pas de mention particulière dans l'application Réglages. Tout laisse à penser qu'il faille attendre la bêta suivante (ou celle d'après) pour tester la fonction.Avec iOS 27,. Les utilisateurs pourront ainsi parcourir des catalogues de contenus et sélectionner directement une vidéo depuis l’écran de leur véhicule.Cette nouveauté ouvre la porte à. Jusqu’à présent, la plateforme se limitait essentiellement à la navigation, à la musique, aux podcasts et à la communication. Avec iOS 27, elle devrait s'enrichir d’une véritable dimension multimédia lorsque la voiture est immobilisée.(ou pas, pour nous pauvres utilisateurs européens). La nouvelle génération de Siri sera également disponible dans CarPlay pour les utilisateursGrâce à ses capacités conversationnelles et à sa compréhension du contexte, Siri pourra répondre à des questions beaucoup plus complexes qu’auparavant.Apple a illustré cette évolution avec cet exemple : un conducteur pourra demander à Siri quel point de départ de randonnée lui a été recommandé par un ami et obtenir instantanément la réponse en analysant les informations présentes dans ses messages ou ses échanges précédents. Cettede l’utilisateur constitue l’une des principales évolutions apportées par Apple Intelligence.Au-delà de ces annonces majeures,L’interface de lecture audio bénéficiera désormais d’une fonction de scrubbing permettant de naviguer plus facilement dans un morceau, un podcast ou un livre audio directement depuis l’écran du véhicule.La navigation profitera également d’une, ce qui devrait améliorer le guidage dans les zones urbaines complexes ou lors des changements de direction rapides.Apple introduit égalementqui permettra de continuer à contrôler une source sonore tout en utilisant d’autres applications compatibles avec CarPlay. Enfin, la firme promet une(il est vrai que la connexion a été particulièrement réactive ce matin), un point régulièrement critiqué par certains utilisateurs confrontés à des déconnexions ou à des problèmes de synchronisation.On a également de, beaucoup plus sobres que ceux d'iOS 26.Sur l’iPhone, on note l’apparition d’quand on passe un appel.