Volvo EX50 : les batteries de l'EX60 et 650 km pour moins de 50 000 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Volvo plancherait sur un SUV électrique inédit, l'EX50, attendu en 2027 pour se glisser entre l'EX40 et l'EX60. Au menu espéré, les batteries et la recharge ultra rapide du grand frère, mais pour un tarif qui tournerait autour de 50 000 euros. Sur le papier, ce serait le premier Volvo réellement placé en face du Tesla Model Y, le SUV électrique le plus vendu au monde.
La piste vient du média britannique Auto Express. À l'origine, cet EX50 devait remplacer d'un coup les XC40 et EX40 vieillissants, à l'époque où Volvo visait encore le tout électrique pour 2030. Le marché a calmé tout le monde, et le duo actuel continuera finalement sa carrière face aux BMW iX1 et Audi Q4 e-tron. L'EX50 arriverait du coup en plus, comme modèle mondial, et Volvo l'a presque confirmé lors de ses derniers résultats en évoquant
Techniquement, l'EX50 utiliserait la plateforme SPA3 inaugurée par l'EX60 en janvier dernier, avec son architecture 800 volts et sa batterie intégrée à la structure. Les packs de 80 et 91 kWh du grand frère seraient repris tels quels, de quoi espérer 600 à 650 km d'autonomie selon la version. La grosse batterie de 112 kWh, celle qui offre 810 km à l'EX60, serait par contre trop encombrante pour ce gabarit. La recharge compterait presque davantage, puisque cette architecture autorise jusqu'à 400 kW en courant continu sur l'EX60, qui passe de 10 à 80 % en 16 minutes. Le Model Y ne dépasse pas les 250 kW. Sa version la plus endurante affiche 622 km, et Tesla garde surtout pour elle son réseau de Superchargeurs, toujours imbattable au quotidien.
Aussi réussi soit-il, l'EX60 démarre à 66 500 euros en France, quand un Model Y d'entrée de gamme s'affiche à 39 990 euros. La comparaison s'arrête donc là pour le moment. Un EX50 à 50 000 euros avec la technique du grand frère remettrait tout ce petit monde dans la même conversation, d'autant qu'Auto Express parle d'une production européenne, sans doute en Slovaquie, et qu'une version sous les 47 000 euros décrocherait même le bonus écologique français. On n'y est pas encore, puisque rien n'est signé, ni le prix, ni la fiche technique.
Volvo tient peut-être la voiture qu'on lui réclame depuis le petit EX30. Le bon gabarit, la technique de l'EX60 et un prix plus acceptable, ça ferait beaucoup de bonnes nouvelles d'un coup pour un seul modèle. Mais bon, 2027 c'est loin, le Model Y aura évolué d'ici là, et casser les prix n'a jamais été la spécialité de la maison. On prend du coup ces 50 000 euros comme un objectif plutôt que comme une promesse.
Entre l'EX40 et l'EX60
La piste vient du média britannique Auto Express. À l'origine, cet EX50 devait remplacer d'un coup les XC40 et EX40 vieillissants, à l'époque où Volvo visait encore le tout électrique pour 2030. Le marché a calmé tout le monde, et le duo actuel continuera finalement sa carrière face aux BMW iX1 et Audi Q4 e-tron. L'EX50 arriverait du coup en plus, comme modèle mondial, et Volvo l'a presque confirmé lors de ses derniers résultats en évoquant
un nouveau modèle pour l'Europeen 2027, accompagné de deux véhicules réservés à la Chine. Côté gabarit, on parle de 4,60 à 4,70 mètres, entre les 4,44 mètres de l'EX40 et les 4,80 mètres de l'EX60, et surtout tout près des 4,79 mètres du Model Y.
Les batteries de l'EX60
Techniquement, l'EX50 utiliserait la plateforme SPA3 inaugurée par l'EX60 en janvier dernier, avec son architecture 800 volts et sa batterie intégrée à la structure. Les packs de 80 et 91 kWh du grand frère seraient repris tels quels, de quoi espérer 600 à 650 km d'autonomie selon la version. La grosse batterie de 112 kWh, celle qui offre 810 km à l'EX60, serait par contre trop encombrante pour ce gabarit. La recharge compterait presque davantage, puisque cette architecture autorise jusqu'à 400 kW en courant continu sur l'EX60, qui passe de 10 à 80 % en 16 minutes. Le Model Y ne dépasse pas les 250 kW. Sa version la plus endurante affiche 622 km, et Tesla garde surtout pour elle son réseau de Superchargeurs, toujours imbattable au quotidien.
C'est le tarif qui fera tout
Aussi réussi soit-il, l'EX60 démarre à 66 500 euros en France, quand un Model Y d'entrée de gamme s'affiche à 39 990 euros. La comparaison s'arrête donc là pour le moment. Un EX50 à 50 000 euros avec la technique du grand frère remettrait tout ce petit monde dans la même conversation, d'autant qu'Auto Express parle d'une production européenne, sans doute en Slovaquie, et qu'une version sous les 47 000 euros décrocherait même le bonus écologique français. On n'y est pas encore, puisque rien n'est signé, ni le prix, ni la fiche technique.
On en dit quoi ?
Volvo tient peut-être la voiture qu'on lui réclame depuis le petit EX30. Le bon gabarit, la technique de l'EX60 et un prix plus acceptable, ça ferait beaucoup de bonnes nouvelles d'un coup pour un seul modèle. Mais bon, 2027 c'est loin, le Model Y aura évolué d'ici là, et casser les prix n'a jamais été la spécialité de la maison. On prend du coup ces 50 000 euros comme un objectif plutôt que comme une promesse.