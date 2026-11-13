Volvo EX50 : les batteries de l'EX60 et 650 km pour moins de 50 000 euros

On en dit quoi ?



Volvo tient peut-être la voiture qu'on lui réclame depuis le petit EX30. Le bon gabarit, la technique de l'EX60 et un prix plus acceptable, ça ferait beaucoup de bonnes nouvelles d'un coup pour un seul modèle. Mais bon, 2027 c'est loin, le Model Y aura évolué d'ici là, et casser les prix n'a jamais été la spécialité de la maison. On prend du coup ces 50 000 euros comme un objectif plutôt que comme une promesse.