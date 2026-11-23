Alpine A290 GTX : une version 300 ch et 4x4 pour doubler la Peugeot E-208 GTI ?
Par Vincent Lautier - Publié le
L'Alpine A290 s'arrête à 220 ch alors que la concurrence aligne maintenant 280 ch. D'après Autocar, Dieppe plancherait sur une grosse évolution : une batterie plus généreuse, un moteur poussé à 250 ch, et peut-être même une version à deux moteurs d'environ 300 ch avec quatre roues motrices. Le nom GTX circule déjà, mais rien n'est confirmé pour le moment.
Lancée en 2024, l'A290 a relancé presque toute seule la mode des petites sportives électriques, sur un segment que les constructeurs avaient peu à peu déserté. Deux ans plus tard, elle se retrouve distancée. La Peugeot E-208 GTI, l'Opel Corsa GSE et la Lancia Ypsilon HF alignent 280 ch. La Mini JCW électrique en propose 258. La petite Alpine, elle, est toujours une traction à moteur unique emprunté aux Mégane et Scénic E-Tech, avec 180 ou 220 ch selon la version. Et l'enjeu est gros pour Dieppe, puisque l'A290 représente environ 70 % des ventes de la marque.
La riposte commencerait par la batterie. Autocar évoque un pack de 56 kWh partagé avec les Renault 5 et Nissan Micra, attendu dès 2027 dans le groupe. L'autonomie passerait d'environ 380 km à quelque 450 km, un vrai progrès pour une sportive qu'on aimerait aussi emmener un peu plus loin que le périphérique. Les ingénieurs auraient aussi retravaillé le moteur 6AM pour limiter ses pertes à vitesse autoroutière. La puissance de la version traction monterait au passage jusqu'à 250 ch.
Le dossier le plus intéressant est ailleurs. Alpine étudierait une version à deux moteurs, avec un petit bloc électrique supplémentaire posé sur le train arrière multibras de l'A290. La puissance cumulée tournerait autour de 300 ch. Cet essieu électrique, que Valeo fournirait, pourrait être partagé avec la Renault 4 à quatre roues motrices dérivée du concept Savane et prévue d'ici 2028. Plusieurs sources parlent d'un nom tout trouvé, GTX. Mais le projet attend toujours son feu vert, et le coût d'une telle mécanique sur un modèle vendu en petits volumes serait le principal obstacle. Alpine ne confirme rien. Dès la présentation de la voiture en 2024, ses ingénieurs éludaient déjà les questions sur une déclinaison 4x4.
Sur le papier, c'est exactement la réponse qu'on attend de Dieppe. L'A290 a été saluée pour son châssis bien plus que pour sa fiche technique, mais laisser la E-208 GTI parader avec 60 ch de plus commence quand même à faire désordre. Une version à 300 ch et quatre roues motrices réglerait la question de la puissance, à condition de ne pas trop alourdir une voiture dont l'agilité fait justement tout le charme. En attendant, Peugeot a encore au moins deux ans de tranquillité devant elle.
Si l'avenir d'Alpine vous intéresse, jetez un œil à cet article sur l'Alpine A310 Vision, l'icône de 1971 qui renaît en électrique, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.
Tout le monde est passé à 280 ch
Lancée en 2024, l'A290 a relancé presque toute seule la mode des petites sportives électriques, sur un segment que les constructeurs avaient peu à peu déserté. Deux ans plus tard, elle se retrouve distancée. La Peugeot E-208 GTI, l'Opel Corsa GSE et la Lancia Ypsilon HF alignent 280 ch. La Mini JCW électrique en propose 258. La petite Alpine, elle, est toujours une traction à moteur unique emprunté aux Mégane et Scénic E-Tech, avec 180 ou 220 ch selon la version. Et l'enjeu est gros pour Dieppe, puisque l'A290 représente environ 70 % des ventes de la marque.
Plus d'autonomie et 250 ch dès 2027 ?
La riposte commencerait par la batterie. Autocar évoque un pack de 56 kWh partagé avec les Renault 5 et Nissan Micra, attendu dès 2027 dans le groupe. L'autonomie passerait d'environ 380 km à quelque 450 km, un vrai progrès pour une sportive qu'on aimerait aussi emmener un peu plus loin que le périphérique. Les ingénieurs auraient aussi retravaillé le moteur 6AM pour limiter ses pertes à vitesse autoroutière. La puissance de la version traction monterait au passage jusqu'à 250 ch.
Un second moteur sur le train arrière
Le dossier le plus intéressant est ailleurs. Alpine étudierait une version à deux moteurs, avec un petit bloc électrique supplémentaire posé sur le train arrière multibras de l'A290. La puissance cumulée tournerait autour de 300 ch. Cet essieu électrique, que Valeo fournirait, pourrait être partagé avec la Renault 4 à quatre roues motrices dérivée du concept Savane et prévue d'ici 2028. Plusieurs sources parlent d'un nom tout trouvé, GTX. Mais le projet attend toujours son feu vert, et le coût d'une telle mécanique sur un modèle vendu en petits volumes serait le principal obstacle. Alpine ne confirme rien. Dès la présentation de la voiture en 2024, ses ingénieurs éludaient déjà les questions sur une déclinaison 4x4.
On en dit quoi ?
Sur le papier, c'est exactement la réponse qu'on attend de Dieppe. L'A290 a été saluée pour son châssis bien plus que pour sa fiche technique, mais laisser la E-208 GTI parader avec 60 ch de plus commence quand même à faire désordre. Une version à 300 ch et quatre roues motrices réglerait la question de la puissance, à condition de ne pas trop alourdir une voiture dont l'agilité fait justement tout le charme. En attendant, Peugeot a encore au moins deux ans de tranquillité devant elle.
Si l'avenir d'Alpine vous intéresse, jetez un œil à cet article sur l'Alpine A310 Vision, l'icône de 1971 qui renaît en électrique, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.