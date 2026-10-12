Alpine A310 Vision : l'icône de 1971 renaît en électrique au Mondial de Paris

On en dit quoi ?



C'est quand même le concept le plus désirable du salon, et de loin. Le néo-rétro vire souvent à la caricature, avec des références empilées jusqu'à l'écoeurement, alors que cette A310 Vision garde les proportions de l'originale et ajoute juste ce qu'il faut de radicalité. Du coup, lire pas de série sous une voiture pareille est franchement rageant. Mais bon, la future A310 est dans les tuyaux chez Alpine, et vu l'accueil réservé aux photos volées, la marque connaît déjà la réponse à la question qu'elle fait semblant de poser.