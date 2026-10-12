Alpine A310 Vision : l'icône de 1971 renaît en électrique au Mondial de Paris
Par Vincent Lautier - Publié le
La surprise d'Alpine au Mondial de l'Auto s'est fait griller par une fuite quelques heures avant son dévoilement. Pas de quoi gâcher la fête : l'A310 Vision, un concept 100 % électrique qui reprend la silhouette de l'A310 de 1971 sur la plateforme de la future A110, est la vraie star française du salon. Aucun modèle de série n'est annoncé, officiellement du moins.
Alpine avait préparé son effet pour l'ouverture du salon, et des photos du concept ont filé sur Instagram via un compte spécialisé en design automobile avant la présentation officielle. Le résultat est plutôt rigolo : au lieu de tuer le suspense, la fuite a lancé la machine à spéculations, et le coupé était déjà partout en ligne quand Alpine l'a posé sur son stand de la Porte de Versailles. Le Mondial se tient jusqu'au 18 octobre, et les constructeurs français y enchaînent les concepts pour occuper le terrain. Celui-ci est probablement le plus réussi du lot.
L'exercice est assumé : prendre l'A310 dessinée en 1971 et imaginer ce qu'elle serait devenue avec les matériaux et les moyens de 2026. Le coupé mesure 4,55 m de long pour seulement 1,18 m de haut, avec une carrosserie en aluminium posée sur des bas de caisse noirs inspirés de la F1. Les phares escamotables font un clin d'oeil à l'A610, les jantes dessinent des A comme sur le modèle d'origine, et une verrière semi-transparente coiffe un habitacle en 2+2, fidèle à la voiture de l'époque. L'année était toute trouvée, puisque l'A310 quatre cylindres fête ses 55 ans et la version V6 ses 50 ans.
Sous cette carrosserie se cache la plateforme APP, une architecture légère pensée d'abord pour l'électrique, la même qui portera la prochaine A110. Alpine ne donne ni puissance, ni capacité de batterie, ni prix, et jure que ce concept n'annonce aucun modèle de série. Sauf que la marque travaille bien sur une nouvelle A310 pour élargir sa clientèle, après l'A290 et l'A390 qui sont déjà en concession. Le discours officiel s'en tient donc à une exploration libre du design, sans calendrier et sans fiche technique.
C'est quand même le concept le plus désirable du salon, et de loin. Le néo-rétro vire souvent à la caricature, avec des références empilées jusqu'à l'écoeurement, alors que cette A310 Vision garde les proportions de l'originale et ajoute juste ce qu'il faut de radicalité. Du coup, lire
Une fuite avant l'heure
Alpine avait préparé son effet pour l'ouverture du salon, et des photos du concept ont filé sur Instagram via un compte spécialisé en design automobile avant la présentation officielle. Le résultat est plutôt rigolo : au lieu de tuer le suspense, la fuite a lancé la machine à spéculations, et le coupé était déjà partout en ligne quand Alpine l'a posé sur son stand de la Porte de Versailles. Le Mondial se tient jusqu'au 18 octobre, et les constructeurs français y enchaînent les concepts pour occuper le terrain. Celui-ci est probablement le plus réussi du lot.
La silhouette de 1971
L'exercice est assumé : prendre l'A310 dessinée en 1971 et imaginer ce qu'elle serait devenue avec les matériaux et les moyens de 2026. Le coupé mesure 4,55 m de long pour seulement 1,18 m de haut, avec une carrosserie en aluminium posée sur des bas de caisse noirs inspirés de la F1. Les phares escamotables font un clin d'oeil à l'A610, les jantes dessinent des A comme sur le modèle d'origine, et une verrière semi-transparente coiffe un habitacle en 2+2, fidèle à la voiture de l'époque. L'année était toute trouvée, puisque l'A310 quatre cylindres fête ses 55 ans et la version V6 ses 50 ans.
Pas de série au programme
Sous cette carrosserie se cache la plateforme APP, une architecture légère pensée d'abord pour l'électrique, la même qui portera la prochaine A110. Alpine ne donne ni puissance, ni capacité de batterie, ni prix, et jure que ce concept n'annonce aucun modèle de série. Sauf que la marque travaille bien sur une nouvelle A310 pour élargir sa clientèle, après l'A290 et l'A390 qui sont déjà en concession. Le discours officiel s'en tient donc à une exploration libre du design, sans calendrier et sans fiche technique.
On en dit quoi ?
C'est quand même le concept le plus désirable du salon, et de loin. Le néo-rétro vire souvent à la caricature, avec des références empilées jusqu'à l'écoeurement, alors que cette A310 Vision garde les proportions de l'originale et ajoute juste ce qu'il faut de radicalité. Du coup, lire
pas de sériesous une voiture pareille est franchement rageant. Mais bon, la future A310 est dans les tuyaux chez Alpine, et vu l'accueil réservé aux photos volées, la marque connaît déjà la réponse à la question qu'elle fait semblant de poser.