Peugeot officialise la e-208 GTi électrique : 280 ch et 42 900 euros

On en dit quoi ?



L'idée a quelque chose de sympa quand même. Voir Peugeot oser remettre un vrai badge GTi sur une sportive, même électrique, ça prouve que la marque ne veut pas enterrer son patrimoine. Le châssis, lui, a l'air sérieux, les 280 chevaux ne sont clairement pas là pour décorer, et une petite bombe électrique bien née, ça manquait au catalogue français.