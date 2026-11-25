New York interdit les abonnements auto pour un équipement déjà installé
Par Vincent Lautier - Publié le
Payer chaque mois pour utiliser les sièges chauffants de sa propre voiture, New York n'en veut plus. Une loi signée par la gouverneure Kathy Hochul interdit certains abonnements aux équipements déjà présents à l'achat. Son application est annoncée pour février 2027, avec des exceptions qui devraient préserver le FSD de Tesla.
Les constructeurs et leurs concessionnaires ne pourront plus facturer un abonnement pour une fonction qui utilise du matériel installé au moment de l'achat ou de la location, à condition qu'elle puisse fonctionner après activation sans coût ni assistance continus de leur part. Le texte publié par le Sénat de New York cite les sièges chauffants, un exemple assez parlant de ces options que vous transportez partout sans pouvoir vous en servir. Il étend aussi cette condition aux prestataires tiers, histoire de ne pas déplacer simplement la facturation vers une autre entreprise. La sanction pourra atteindre 250 dollars par point de vente et par infraction, ce qui paraît assez modeste face au prix d'une voiture.
Par contre, la loi exclut explicitement les aides à la conduite et les fonctions d'automatisation dépendantes d'un logiciel. Le FSD de Tesla semble donc pouvoir conserver son abonnement, même si aucune marque n'est nommée dans le texte. Les mises à jour de navigation et l'infodivertissement bénéficient aussi d'exceptions, tout comme le Wi-Fi embarqué ou l'assistance routière. Quant aux services qui ont besoin d'un réseau cellulaire ou de données pour continuer à fonctionner, ils sont eux aussi épargnés. Un démarrage à distance commandé par une télécommande et un démarrage déclenché depuis une application connectée ne sont donc pas forcément traités de la même manière, même si vous obtenez exactement le même résultat depuis votre canapé.
La définition de l'abonnement couvre les paiements récurrents, qu'ils soient hebdomadaires, mensuels ou annuels, mais elle écarte les échéances du crédit et du contrat de location du véhicule. Le texte ne transforme donc pas toutes les options automobiles en équipements gratuits, et il serait un peu rapide d'en déduire que chaque déblocage logiciel deviendra gratuit lui aussi. Chez nous, BMW avait déjà renoncé à faire payer CarPlay par abonnement en 2020, après avoir suscité pas mal de critiques. C'était une décision commerciale, alors que New York inscrit une interdiction dans la loi, avec un périmètre qui laisse justement l'infodivertissement à part.
Cette protection serait bienvenue en France, où la décision new-yorkaise ne change rien à vos contrats. Facturer un service qui demande un suivi se défend, mais maintenir un équipement inutilisable uniquement pour prélever une mensualité est une pratique difficile à justifier quand le matériel vous a déjà été livré. Les constructeurs peuvent vendre des options au moment de la commande, sans transformer ensuite chaque bouton en engagement financier permanent.
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Le matériel est déjà là
Les constructeurs et leurs concessionnaires ne pourront plus facturer un abonnement pour une fonction qui utilise du matériel installé au moment de l'achat ou de la location, à condition qu'elle puisse fonctionner après activation sans coût ni assistance continus de leur part. Le texte publié par le Sénat de New York cite les sièges chauffants, un exemple assez parlant de ces options que vous transportez partout sans pouvoir vous en servir. Il étend aussi cette condition aux prestataires tiers, histoire de ne pas déplacer simplement la facturation vers une autre entreprise. La sanction pourra atteindre 250 dollars par point de vente et par infraction, ce qui paraît assez modeste face au prix d'une voiture.
Le FSD devrait échapper à l'interdiction
Par contre, la loi exclut explicitement les aides à la conduite et les fonctions d'automatisation dépendantes d'un logiciel. Le FSD de Tesla semble donc pouvoir conserver son abonnement, même si aucune marque n'est nommée dans le texte. Les mises à jour de navigation et l'infodivertissement bénéficient aussi d'exceptions, tout comme le Wi-Fi embarqué ou l'assistance routière. Quant aux services qui ont besoin d'un réseau cellulaire ou de données pour continuer à fonctionner, ils sont eux aussi épargnés. Un démarrage à distance commandé par une télécommande et un démarrage déclenché depuis une application connectée ne sont donc pas forcément traités de la même manière, même si vous obtenez exactement le même résultat depuis votre canapé.
Une limite aux mensualités
La définition de l'abonnement couvre les paiements récurrents, qu'ils soient hebdomadaires, mensuels ou annuels, mais elle écarte les échéances du crédit et du contrat de location du véhicule. Le texte ne transforme donc pas toutes les options automobiles en équipements gratuits, et il serait un peu rapide d'en déduire que chaque déblocage logiciel deviendra gratuit lui aussi. Chez nous, BMW avait déjà renoncé à faire payer CarPlay par abonnement en 2020, après avoir suscité pas mal de critiques. C'était une décision commerciale, alors que New York inscrit une interdiction dans la loi, avec un périmètre qui laisse justement l'infodivertissement à part.
On en dit quoi ?
Cette protection serait bienvenue en France, où la décision new-yorkaise ne change rien à vos contrats. Facturer un service qui demande un suivi se défend, mais maintenir un équipement inutilisable uniquement pour prélever une mensualité est une pratique difficile à justifier quand le matériel vous a déjà été livré. Les constructeurs peuvent vendre des options au moment de la commande, sans transformer ensuite chaque bouton en engagement financier permanent.
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