Tesla met fin à l'achat du FSD !
Par Vincent Lautier - Publié le
Elon Musk vient de l'annoncer sur X : à partir du 14 février, le Full Self-Driving ne pourra plus s'acheter. Seul l'abonnement mensuel à 99 dollars survivra aux États-Unis. En France, où le système n'est toujours pas autorisé, l'option coûte 7 500 euros... pour des fonctions bridées.
Un ultimatum de 31 jours
Le tweet publié ce mardi matin laisse exactement un mois aux propriétaires américains de Tesla pour débourser 8 000 dollars et sécuriser le FSD à vie sur leur véhicule. Passé cette date, impossible d'acquérir l'option autrement qu'en payant 99 dollars chaque mois. Pour les acheteurs européens, l'annonce relève davantage d l'information à titre indicatif que de la contrainte immédiate. Le FSD Supervised n'a jamais été commercialisé en France faute d'homologation.
Le matériel est pourtant là. Les Tesla vendues en Europe embarquent la puce HW4 sur les modèles récents, mais le logiciel reste verrouillé. Tesla propose des sessions de découverte en France, en Allemagne et en Italie où des employés font tester le système aux passagers. Mais côté activation client, c'est toujours non.
L'Europe dans l'impasse
La situation européenne du FSD reste bloquée depuis des années. Seule l'autorité néerlandaise RDW a annoncé viser une approbation pour février 2026, ce qui permettrait théoriquement un déploiement progressif dans l'Union. Le problème, c'est que la réglementation UN-R-171 interdit tout changement de voie sans action humaine. Le FSD de Tesla est donc considéré comme illégal en l'état.
Cette bascule vers l'abonnement exclusif aux États-Unis préfigure ce qui attend le marché français une fois les autorisations obtenues. Acheter une Tesla aujourd'hui en Europe, c'est accepter qu'aucune option d'achat définitif du FSD ne sera probablement disponible lors du lancement européen. Le prix de l'abonnement mensuel pour l'Europe est pour le moment inconnu du coup.
Les chiffres derrière la décision
Les ventes de Tesla ont baissé en 2025. Moins 8,6 % au niveau mondial, moins 27,8 % en Europe alors que le marché électrique progressait de 20 %. En France, les immatriculations ont chuté de 37 % sur l'année. L'abonnement mensuel garantit des revenus récurrents prévisibles, là où les achats ponctuels créaient des variations de trésorerie. Musk a aussi reconnu que l'autonomie complète sans supervision nécessiterait 16 milliards de kilomètres de données. Tesla en a collecté 11,4 milliards. L'échéance réaliste pour une vraie conduite autonome serait donc mi-2027, pas avant.
On en dit quoi ?
C'est un vrai revirement. Pendant des années, Tesla a vendu le FSD comme un investissement : payez une fois, profitez à vie, et la valeur de revente de votre voiture s'en trouvera augmentée. Sauf que voilà, les promesses d'Elon Musk sur la conduite autonome imminente datent de 2019, et ça tarde toujours un peu. Côté français, c'est plus compliqué : des clients ont déboursé 7 500 euros pour une option qu'ils ne peuvent même pas utiliser. Et quand elle sera enfin disponible, on ne sait pas encore s'il faudra aussi repasser à la caisse chaque mois. Reste aussi à savoir si les propriétaires actuels conserveront leurs droits acquis à vie, ou s'ils devront eux aussi basculer vers l'abonnement un jour.