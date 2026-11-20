Amazon contre New York : 5 dollars de plus par colis si la ville protège ses livreurs
Par Vincent Lautier - Publié le
Les clients new-yorkais d'Amazon ont vu apparaître une bannière rouge entre deux promos du Black Friday : jusqu'à 5 dollars de plus par commande si le Delivery Protection Act est adopté. Ce texte obligerait Amazon à embaucher directement ses livreurs, et le conseil municipal pourrait voter dès le 3 décembre. Une campagne d'une ampleur inédite pour la firme.
Sur la page d'accueil, le message
Porté par la conseillère Tiffany Cabán et soutenu par le maire Zohran Mamdani, les Teamsters et une large majorité du conseil municipal, le Delivery Protection Act imposerait aux sociétés de livraison du dernier kilomètre, Amazon en tête mais aussi FedEx, de décrocher une licence municipale et d'embaucher directement leurs chauffeurs. Amazon fait aujourd'hui rouler environ 5 000 livreurs à New York via une quarantaine de petites sociétés sous-traitantes, un montage qui lui évite d'être employeur et de répondre des accidents. Plutôt que de s'y plier, l'entreprise menace de déplacer ses opérations hors de la ville, en fermant une quinzaine d'entrepôts et en supprimant 2 000 postes au passage.
La présidente du conseil Julie Menin, qui négocie en ce moment avec Amazon et les syndicats, juge la campagne trompeuse :
Uber et Lyft avaient déjà glissé des messages politiques dans leurs applications, mais une bannière de lobbying en pleine page d'accueil, au beau milieu des achats de fin d'année, c'est un cran au-dessus. D'autant que le chiffre de 5 dollars sort d'une étude financée par Amazon elle-même. Quand la boutique où vous achetez vos câbles USB se transforme en mégaphone politique, on a clairement changé d'époque.
Un tract politique au milieu des promos
Sur la page d'accueil, le message
ATTENTION NYC Council could add up to $5 per orders'affiche à côté des offres du moment, avec un bouton
Act nowqui ouvre un formulaire pour écrire à son élu local. Le même avertissement surgit dans l'application et jusque sur l'écran de confirmation de commande. Amazon revendique 20 000 clics dans les six premières heures, et sa porte-parole Kelly Nantel parle d'un simple souci de transparence envers les clients. La réalité est un peu moins candide, puisque la firme mène campagne contre ce texte depuis le printemps, avec des spots télé, des rassemblements de sous-traitants et environ 5 millions de dollars dépensés. L'offensive touche maintenant l'endroit où ça compte le plus, le panier d'achat.
Mais que demande cette loi ?
Porté par la conseillère Tiffany Cabán et soutenu par le maire Zohran Mamdani, les Teamsters et une large majorité du conseil municipal, le Delivery Protection Act imposerait aux sociétés de livraison du dernier kilomètre, Amazon en tête mais aussi FedEx, de décrocher une licence municipale et d'embaucher directement leurs chauffeurs. Amazon fait aujourd'hui rouler environ 5 000 livreurs à New York via une quarantaine de petites sociétés sous-traitantes, un montage qui lui évite d'être employeur et de répondre des accidents. Plutôt que de s'y plier, l'entreprise menace de déplacer ses opérations hors de la ville, en fermant une quinzaine d'entrepôts et en supprimant 2 000 postes au passage.
New York ne compte pas céder
La présidente du conseil Julie Menin, qui négocie en ce moment avec Amazon et les syndicats, juge la campagne trompeuse :
Il est illogique qu'Amazon, une entreprise qui pèse 3 000 milliards de dollars, augmente le coût de la vie des New-Yorkais parce qu'on lui demande de respecter des protections de base pour ses travailleurs. Mamdani, lui, a résumé l'affaire sur X : si Bezos ajoute 5 dollars à la commande, c'est juste de la cupidité. Le calendrier se resserre, avec seulement deux séances du conseil avant la fin de l'année, le 3 et le 17 décembre, alors que l'obligation d'embauche directe est toujours sur la table des négociations.
On en dit quoi ?
Uber et Lyft avaient déjà glissé des messages politiques dans leurs applications, mais une bannière de lobbying en pleine page d'accueil, au beau milieu des achats de fin d'année, c'est un cran au-dessus. D'autant que le chiffre de 5 dollars sort d'une étude financée par Amazon elle-même. Quand la boutique où vous achetez vos câbles USB se transforme en mégaphone politique, on a clairement changé d'époque.