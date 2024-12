Un film d’animation Ghostbusters en développement chez Sony et Netflix

Les seuls, les vrais

Une extension de la franchise

Plusieurs projets animés ont déjà été diffusés

Une nouvelle direction artistique

Les acteurs clés du projet

Depuis sa création en 1984, la franchise Ghostbusters (SOS Fantômes pour ceux qui regardent VF) a exploré plusieurs formats, principalement à travers des films en prises de vue réelles.Le film et la série animée en préparation sont clairement une tentative de repositionnement, en essayant de toucher un public plus large et en misant sur les plateformes de streaming pour toucher une nouvelle audience.Les détails concernant le scénario sont toujours confidentiels.L’animation pourrait permettre à la franchise Ghostbusters de s’émanciper des contraintes des personnages et intrigues historiques, tout en restant connectée à son univers.Kris Pearn, qui dirigera ce film, a déjà une expérience solide en matière de projets animés, puisqu’il a déjà collaboré avec Sony et Netflix sur plusieurs productions.Le projet bénéficie aussi de la supervision de Jason Reitman et Gil Kenan, figures centrales de Ghost Corps, la société qui gère l’intégralité des projets autour de la franchise.Ou si vous êtes toujours trop attachés aux premiers films pour vous intéresser à toutes les nouveautés sorties depuis. Je dois admettre que j’ai pour ma part un gros attachement au tout premier opus, qui selon moi, restera toujours le meilleur film de la franchise.