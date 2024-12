Jacquie et Michel : le géant français du X devient américain

Pourquoi ce rachat maintenant ?

Une internationalisation à grande échelle

Une affaire qui brasse gros

Et Michel dans tout ça ?

Le changement intervient dans un contexte où les régulations françaises se durcissent.À défaut, l’ARCOM peut infliger des amendes ou bloquer l’accès en France. Jacquie et Michel avait déjà pris les devants avec des solutions comme My18Pass et Yoti, donc ce n’est pas vraiment une fuite en avant. Mais le timing laisse quand même à réfléchir.Les autres ont préféré un licenciement économique, sans doute refroidis par la perspective d’être gérés depuis les États-Unis Le plan semble clair : réorganiser les activités pour les rendre encore plus globales.Cette stratégie d’éclatement géographique correspond à une logique d’optimisation fiscale et d’expansion sur de nouveaux marchés.On sait seulement qu’il est spécialisé dans l’industrie du divertissement, mais pas exclusivement dans le X. C’est aussi un certain Kevin Mellow qui a été nommé directeur de publication. Reste à voir comment ce nouveau management influencera l’avenir de ces sites, qui sont bien ancrées dans la culture française.Jacquie et Michel a réalisé un chiffre d’affaires de près de 8 millions d’euros en 2022.Le montant de la vente reste confidentiel, mais il est évident qu’il s’agit d’un gros chèque.Accusé depuis 2020 de complicité de viol et traite d’êtres humains, il a récemment obtenu le statut de témoin assisté. La procédure continue, mais cette décision montre quand même un affaiblissement des charges. Bref, Jacquie et Michel en Amérique, ça ne devrait pas changer grand chose au fond de commerce du site.