Kaamelott : deuxième volet, on a enfin une date de sortie

Un projet qui s’étale sur plusieurs années

Un retour au cœur des tensions

spectaculaire

Le premier opus du film Kaamelott

Une attente jusqu'à fin 2025

Après le succès (relatif) du premier volet, qui avait attiré 2,6 millions de spectateurs, la suite était attendue. Alexandre Astier avait déjà indiqué en 2022 que ce deuxième chapitre serait divisé en deux parties.Ce format en deux films permettra de mieux développer les différentes intrigues.Le tournage, qui a été très discret, s’est déroulé principalement en Dordogne et en Ardèche, avec des séquences filmées dans des lieux historiques comme le château de Jumilhac.L’intrigue exacte est toujours inconnue, mais les bases de cette suite ont été posées dès la fin du premier film.Ce personnage, central dans les dernières saisons de la série, pourrait à nouveau jouer un rôle déterminant dans l’opposition entre Arthur et son ancien bras droit devenu rival.Dans une interview, Alexandre Astier a décrit ce deuxième film comme pluset a fait une analogie avec L’Empire contre-attaque, en insistant sur le ton plus dramatique de cet opus.Avec cette annonce, la machine promotionnelle se met en marche, avec la diffusion de quelques photos.Pour rappel, Kaamelott a été créée en 2005 par Alexandre Astier, et s’est d’abord imposée comme une série télévisée diffusée sur M6 , où elle revisitait avec un ton décalé la légende arthurienne.Après une pause de plusieurs années, l’histoire s’est poursuivie sur grand écran avec Kaamelott : Premier Volet, sorti en 2021.