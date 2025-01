Quels sont les produits d'Apple qui n'ont pas passé 2025 ?

Qu'est ce qu'un produit vintage chez Apple ?

obsolète

Une stratégie en mutation ?

dates clés

La mise au rebut de la montre n'est pas une surprise. Avec la sortie de watchOS 11 cette année, Apple a officiellement mis fin au support logiciel pour l'Apple Watch Series 4, qui a obtenu watchOS 10 comme dernière mise à jour majeure.En effet, peu important son succès, quand un produit est en vente depuis un certain nombre d'années, son sort est joué ! Ainsi,Les Apple Store et les centres de services agréés Apple peuvent continuer à proposer des réparations pour les produits d'époque jusqu'à deux ans supplémentaires, mais uniquement si la firme californienne dispose encore de pièces de réparation disponibles.. En effet, les Apple Store et les centres de services agréés Apple ne réparent généralement pas les produits obsolètes, mais les remplacements de certains composants (comme la batterie d'un MacBook) peuvent rester disponibles jusqu'à 10 ans après la dernière distribution de l'appareil.. En effet, tous les cinq ou dix ans, des produits encore fonctionnels, parfois même très appréciés des utilisateurs, sont mis de côté, soulevant des interrogations sur les pratiques des fabricants.Un exemple notable est celui de l’iPad : alors que la marque avait pour habitude de rafraîchir cette gamme chaque année, les mises à jour sont désormais plus espacées. Par exemple, 500 jours se sont écoulés entre les lancements des iPad Pro M4 et de l’iPad Air M2, dévoilés en mai dernier.. Jusqu’à présent, l’entreprise dévoilait ses nouveaux logiciels lors de la WWDC en juin, avant de lancer les produits associés –comme les iPhone, iPad ou Mac– en septembre et octobre.Si cette stratégie présente des avantages clairs, comme une planification facilitée pour le marketing et des prévisions rassurantes pour les investisseurs, elle commence à montrer ses limites. L’élargissement des gammes a rendu ce rythme moins pertinent, d’autant que certains produits, tels que, n’ont pas besoin d’un renouvellement annuel.Une telle approche aurait plusieurs bénéfices : elle réserverait des surprises aux utilisateurs, éviterait la stagnation des ventes avant leset permettrait à la firme de mieux s’adapter aux besoins réels du marché. Cette stratégie pourrait marquer un tournant pour Apple, en conciliant innovation et durabilité, tout en répondant aux attentes des utilisateurs.