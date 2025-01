Des photos très originales des produits d’Apple

Photo Tanaka Tatsuya "Wireless Lama"

Jamais sans ma pomme, c'est parti !

One more thing !

Pour bien commencer l'année, je vous propose de découvrir le fabuleux travail de Tanaka Tatsuya (que l'on peut retrouver notamment sur Instagram ou sur Youtube). Ce spécialiste de la photo miniature arrive à des clichés autant audacieux qu'originaux. Et il n'hésite pas à s'inspirer des produits d'Apple qu'il semble tout particulièrement affectionner., comme ces(photo ci dessus) ou ses, des petites bestioles étranges avec ce joli assemblage d’AirPods, digne des meilleurs poissonniers de RungisDans un tout autre domaine, les fans d’astronomie seront fort heureux de voiravec l'aide d’une perceuse (bon apparemment la montre n'a rien).Pour clore cet insolite du vendredi, nous avons besoin de votre aide. Il parait que, mais on a abandonné assez vite. Sur X, dosdude1 a réalisé une mise à niveau de stockage assez difficile...La difficulté aura été d'installer environ 100 petits composants supplémentaires pour utiliser le deuxième ensemble de 4 NAND. Inutile de dire qu'une telle manipulation est à éviter à tous prix, et que la garantie d'Apple vole à présent dans des limbes inaccessibles.