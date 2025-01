Kanye West sample Pomme : la chanteuse s’oppose fermement sur ses réseaux

Kanye West et Pomme

Dans son message, Pomme explique ne pas avoir donné son accord, précisant que cette décision repose sur des « raisons évidentes » : elle est en profond désaccord avec les prises de position politiques de Kanye West., notamment à travers des déclarations antisémites et son soutien affiché à Donald Trump. Ces polémiques ont conduit à la rupture de plusieurs partenariats majeurs pour le rappeur, notamment avec Adidas et Balenciaga.Pour Pomme, cette association implicite pourrait nuire à son image et contredire les valeurs qu’elle défend., a-t-elle conclu sur son post.D’un point de vue légal,. En France, l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle interdit toute reproduction ou adaptation d’une œuvre sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit . Pour exploiter ce sample, Kanye West devrait obtenir l’accord préalable de Pomme ainsi que celui de son éditeur ou producteur.Le droit moral de l’auteur, également protégé par la loi française, permet à Pomme de refuser cette utilisation si elle considère qu’elle porte atteinte à son œuvre ou à son image., d’autant que l’état d’avancement du projet est encore assez flou.Ce type de conflit autour du sampling n’est pas nouveau. De nombreux artistes se sont opposés à l’utilisation de leurs œuvres dans des contextes qu’ils jugeaient incompatibles avec leurs convictions ou leur réputation.