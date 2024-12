L’Europe investit 4,6 milliards d’euros dans les technologies vertes et les batteries électriques

Des financements pour les batteries et la décarbonation

Stimuler l’innovation

Un soutien à l’hydrogène renouvelable

Une réponse à la concurrence internationale

La Commission européenne a donc dévoilé un plan d’investissement de 4,6 milliards d’euros pour accélérer le développement des technologies vertes et la production de batteries pour véhicules électriques. Une part importante de ces fonds, 3,4 milliards d’euros, est allouée à deux appels à projets pour la décarbonation et la fabrication de composants essentiels.Un milliard d’euros est spécifiquement dédié à la fabrication de cellules de batteries, avec des procédés innovants. Ça sera une première en Europe selon la Commission.Ces investissements ont pour but de combler le fossé entre la recherche et la production à grande échelle.Le programme InvestEU bénéficiera aussi de 200 millions d’euros supplémentaires pour soutenir des projets liés aux batteries, depuis leur production jusqu’à leur recyclage. La Banque européenne d’investissement (BEI) s’associe à cette initiative pour garantir d’autres financements dans le cadre de la stratégie européenne.Un budget de 1,2 milliard d’euros est réservé à la production d’hydrogène renouvelable.Les États membres comme l’Autriche, l’Espagne et la Lituanie contribuent également à ces initiatives, pour augmenter la capacité de financement totale. La Commission espère renforcer l’intégration de l’hydrogène dans la transition énergétique européenne.Ces investissements relèvent de l’urgence, face à l’intensification des exportations chinoises de véhicules électriques, l’ Union européenne adopte une stratégie proactive pour soutenir son industrie et atteindre ses objectifs.Les entreprises intéressées ont jusqu’au 24 avril 2025 pour déposer leurs candidatures, et les premières subventions devraient être allouées dès 2026. Même si ce sont des montants importants, on peut quand même considérer qu’il en faudra plus pour permettre à l’Europe de rivaliser avec la concurrence monumentale qui se prépare à envahir nos marchés, même si tout est fait pour la ralentir