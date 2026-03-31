La "meilleure arrestation jamais filmée" entre aux archives nationales australiennes.

Une arrestation devenue culte

Messieurs, ceci est la démocratie manifeste

Quel est le motif ? Manger un repas ? Un succulent repas chinois ?

Je vois que vous connaissez votre judo

De la cassette oubliée à YouTube

meilleure arrestation jamais filmée

Un mème au patrimoine national

Sounds of Australia

Scar

un raccourci pour l'humour irrévérencieux australien

la voix et la mise en scène peuvent transformer un simple fait divers en un morceau durable de folklore culturel

On en dit quoi ?



C'est quand même assez rigolo de voir un type arrêté pour une histoire de carte bleue douteuse dans un restaurant chinois finir dans les archives nationales d'un pays. On est en 2026, et la culture C'est quand même assez rigolo de voir un type arrêté pour une histoire de carte bleue douteuse dans un restaurant chinois finir dans. On est en 2026, et la culture Internet a visiblement atteint un statut suffisant pour que des institutions officielles la prennent au sérieux.

Tout remonte au 11 octobre 1991, à Brisbane. Un certain Jack Karlson se fait arrêter par la police devant le restaurant China Sea, dans le quartier de Fortitude Valley. Plutôt que de se laisser faire, l'homme se lance dans. Il lâche entre autres un, un, et le désormais légendairequand un policier tente de le maîtriser.La scène a été filmée par le journaliste Chris Reason pour un reportage de la chaîne Channel Nine.Et puis en 2009, Russell Furman, technicien chez Channel Nine, tombe sur la bande originale en fouillant dans les archives de la chaîne. Il met la vidéo sur YouTube pour la partager avec des collègues qui connaissaient déjà l'histoire de bouche à oreille. Le clip reste confidentiel pendant quelques années,quand le YouTubeur Ray William Johnson le reprend en le qualifiant deDepuis, la vidéo a été remixée, détournée, et citée des millions de fois. Jack Karlson, de son vrai nom Cecil George Edwards, est décédé le 7 août 2024 à 82 ans,L'archive nationale australienne du film et du son vient d'ajouter l'extrait à sa capsule2026, un registre qui recense chaque année les enregistrements ayant marqué la culture du pays., deux autres ajouts de cette édition.L'institution explique que les mots de Karlson sont devenus, et que la vidéo montre comment