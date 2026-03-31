La "meilleure arrestation jamais filmée" entre aux archives nationales australiennes.
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous connaissez peut-être, ou pas, cette vidéo d'arrestation devenue culte sur Internet. L'Australie vient de l'inscrire dans son registre national du patrimoine sonore. Oui oui, un mème.
Tout remonte au 11 octobre 1991, à Brisbane. Un certain Jack Karlson se fait arrêter par la police devant le restaurant China Sea, dans le quartier de Fortitude Valley. Plutôt que de se laisser faire, l'homme se lance dans une tirade théâtrale face caméra. Il lâche entre autres un
La scène a été filmée par le journaliste Chris Reason pour un reportage de la chaîne Channel Nine. Elle aurait pu rester dans un tiroir.
Et puis en 2009, Russell Furman, technicien chez Channel Nine, tombe sur la bande originale en fouillant dans les archives de la chaîne. Il met la vidéo sur YouTube pour la partager avec des collègues qui connaissaient déjà l'histoire de bouche à oreille. Le clip reste confidentiel pendant quelques années, avant d'exploser en 2013 quand le YouTubeur Ray William Johnson le reprend en le qualifiant de
Depuis, la vidéo a été remixée, détournée, et citée des millions de fois. Jack Karlson, de son vrai nom Cecil George Edwards, est décédé le 7 août 2024 à 82 ans, sans avoir jamais vraiment compris l'ampleur du phénomène.
L'archive nationale australienne du film et du son vient d'ajouter l'extrait à sa capsule
L'institution explique que les mots de Karlson sont devenus
C'est quand même assez rigolo de voir un type arrêté pour une histoire de carte bleue douteuse dans un restaurant chinois finir dans les archives nationales d'un pays. On est en 2026, et la culture Internet a visiblement atteint un statut suffisant pour que des institutions officielles la prennent au sérieux.
Une arrestation devenue culte
Tout remonte au 11 octobre 1991, à Brisbane. Un certain Jack Karlson se fait arrêter par la police devant le restaurant China Sea, dans le quartier de Fortitude Valley. Plutôt que de se laisser faire, l'homme se lance dans une tirade théâtrale face caméra. Il lâche entre autres un
Messieurs, ceci est la démocratie manifeste, un
Quel est le motif ? Manger un repas ? Un succulent repas chinois ?, et le désormais légendaire
Je vois que vous connaissez votre judoquand un policier tente de le maîtriser.
La scène a été filmée par le journaliste Chris Reason pour un reportage de la chaîne Channel Nine. Elle aurait pu rester dans un tiroir.
De la cassette oubliée à YouTube
Et puis en 2009, Russell Furman, technicien chez Channel Nine, tombe sur la bande originale en fouillant dans les archives de la chaîne. Il met la vidéo sur YouTube pour la partager avec des collègues qui connaissaient déjà l'histoire de bouche à oreille. Le clip reste confidentiel pendant quelques années, avant d'exploser en 2013 quand le YouTubeur Ray William Johnson le reprend en le qualifiant de
meilleure arrestation jamais filmée.
Depuis, la vidéo a été remixée, détournée, et citée des millions de fois. Jack Karlson, de son vrai nom Cecil George Edwards, est décédé le 7 août 2024 à 82 ans, sans avoir jamais vraiment compris l'ampleur du phénomène.
Un mème au patrimoine national
L'archive nationale australienne du film et du son vient d'ajouter l'extrait à sa capsule
Sounds of Australia2026, un registre qui recense chaque année les enregistrements ayant marqué la culture du pays. La vidéo rejoint la chanson
Scarde Missy Higgins et le bip des passages piétons australiens, deux autres ajouts de cette édition.
L'institution explique que les mots de Karlson sont devenus
un raccourci pour l'humour irrévérencieux australien, et que la vidéo montre comment
la voix et la mise en scène peuvent transformer un simple fait divers en un morceau durable de folklore culturel.
On en dit quoi ?
C'est quand même assez rigolo de voir un type arrêté pour une histoire de carte bleue douteuse dans un restaurant chinois finir dans les archives nationales d'un pays. On est en 2026, et la culture Internet a visiblement atteint un statut suffisant pour que des institutions officielles la prennent au sérieux.