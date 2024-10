Moo Deng, la star d’Internet qui fait exploser les visites du zoo

Une star née du viral

Moo Deng, née en juillet 2024 au zoo de Khao Kheow, en Thaïlande, est rapidement devenue un phénomène sur Instagram et TikTok . Ses vidéos, où elle glisse maladroitement ou se coince dans son bol de nourriture, ont conquis des millions d’internautes. Grâce à cette viralité, le zoo a quadruplé sa fréquentation, attirant non seulement des visiteurs locaux, mais aussi un public international. La timeline du compte X du zoo regorge de posts repartagés, certains atteignant les 10 millions d’impressions.. Elle a même désormais une page Wikipedia La popularité fulgurante de Moo Deng a non seulement attiré des visiteurs, mais aussi suscité l’intérêt des grandes marques. Sephora Thaïlande, par exemple, a lancé un tutoriel maquillage inspiré de ses joues rosées.. Vous pouvez, par exemple, vous offrir un tee-shirt à son image pour 9 dollars. Ce marketing viral a permis au zoo de générer des centaines de milliers de dollars en quelques semaines, propulsant l’hippopotame pygmée au rang de célébrité mondiale. Une retransmission en continu de son enclos est d’ailleurs disponible 24h/24 sur le site du zoo Si cette notoriété a permis de sensibiliser vaguement à la préservation des espèces menacées, elle n’est pas sans conséquence. Certains visiteurs, cherchant à capter des moments, ont adopté des comportements très déplacés, comme jeter des objets ou de l’eau sur l’animal pour le réveiller. En réponse, le zoo a renforcé la sécurité autour de l’enclos et installé des caméras de surveillance,L’association PETA, qui œuvre pour le bien-être animal,, rappelant qu’il ne découvrira jamais son habitat naturel et ne vivra jamais hors de sa cage.Moo Deng est devenue plus qu’une simple attraction touristique : elle incarne un symbole de la protection des espèces menacées. Classée en danger sur la liste rouge de l’UICN,. Sa popularité inattendue permet donc de sensibiliser un large public à la nécessité de préserver cette espèce, tout en posant des questions sur l’exploitation commerciale de cette célébrité animale.? Quelque chose me dit que vous n'êtes pas fan du concept.