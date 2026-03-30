YouTube débarque sur Android Auto, sauf que...
Par Vincent Lautier - Publié le
YouTube vient d'ajouter des contrôles de lecture dans Android Auto. On peut désormais lancer la lecture, mettre en pause ou passer à la vidéo suivante directement depuis le tableau de bord de la voiture. Pas de vidéo à l'écran en revanche, juste du son en arrière-plan. Et il faut quand même un abonnement Premium pour en profiter.
Des utilisateurs de Reddit ont repéré que YouTube apparaissait désormais dans le widget multimédia d'Android Auto, là où l'on retrouve d'habitude Spotify ou YouTube Music. On peut mettre en pause, reprendre la lecture ou passer à la vidéo suivante. Les commandes au volant fonctionnent aussi, avec les mêmes options.
Mais c'est à peu près tout. Pas de navigation dans l'application, pas de lecteur vidéo, pas de retour en arrière dans une vidéo. YouTube fonctionne ici comme un flux audio, un peu comme un podcast. Vous lancez un contenu sur votre téléphone, et le son passe par le système de la voiture.
Pour que ça marche, il faut que la lecture en arrière-plan soit activée, et cette fonction est réservée aux abonnés YouTube Premium. C'est le ticket d'entrée minimum pour profiter de YouTube sur Android Auto. Le déploiement semble large, puisque la fonction a été repérée sur plusieurs comptes, appareils et versions de l'application, aussi bien en bêta qu'en version stable.
Google avait évoqué lors de l'I/O 2025 la possibilité d'ouvrir Android Auto aux applications vidéo. Selon un sondage en ligne d'Android Authority, 88 % des utilisateurs voudraient pouvoir regarder des vidéos sur leur écran de voiture, dont 47 % uniquement à l'arrêt. On en est encore loin. Pour l'instant, YouTube sur Android Auto est simplement un lecteur audio avec le logo rouge, rien de plus. Google n'a pas communiqué de calendrier pour une version complète.
Visiblement, Google a choisi la méthode des petits pas. Écouter du YouTube en voiture sans navigation ni avance rapide, ça fait quand même léger. Mais bon, quand Spotify ou YouTube Music proposent une vraie intégration avec playlists et navigation depuis des années sur Android Auto, un simple bouton lecture/pause pour YouTube, c'est un peu contrariant. Surtout que l'abonnement n'est pas gratuit. On paye juste pour écouter du son sur un service de vidéo, quand même... Rien ne semble prévu sur CarPlay pour le moment.
De l'audio, rien que de l'audio
Des utilisateurs de Reddit ont repéré que YouTube apparaissait désormais dans le widget multimédia d'Android Auto, là où l'on retrouve d'habitude Spotify ou YouTube Music. On peut mettre en pause, reprendre la lecture ou passer à la vidéo suivante. Les commandes au volant fonctionnent aussi, avec les mêmes options.
Mais c'est à peu près tout. Pas de navigation dans l'application, pas de lecteur vidéo, pas de retour en arrière dans une vidéo. YouTube fonctionne ici comme un flux audio, un peu comme un podcast. Vous lancez un contenu sur votre téléphone, et le son passe par le système de la voiture.
Un abonnement obligatoire
Pour que ça marche, il faut que la lecture en arrière-plan soit activée, et cette fonction est réservée aux abonnés YouTube Premium. C'est le ticket d'entrée minimum pour profiter de YouTube sur Android Auto. Le déploiement semble large, puisque la fonction a été repérée sur plusieurs comptes, appareils et versions de l'application, aussi bien en bêta qu'en version stable.
Pas encore la vraie app YouTube
Google avait évoqué lors de l'I/O 2025 la possibilité d'ouvrir Android Auto aux applications vidéo. Selon un sondage en ligne d'Android Authority, 88 % des utilisateurs voudraient pouvoir regarder des vidéos sur leur écran de voiture, dont 47 % uniquement à l'arrêt. On en est encore loin. Pour l'instant, YouTube sur Android Auto est simplement un lecteur audio avec le logo rouge, rien de plus. Google n'a pas communiqué de calendrier pour une version complète.
On en dit quoi ?
Visiblement, Google a choisi la méthode des petits pas. Écouter du YouTube en voiture sans navigation ni avance rapide, ça fait quand même léger. Mais bon, quand Spotify ou YouTube Music proposent une vraie intégration avec playlists et navigation depuis des années sur Android Auto, un simple bouton lecture/pause pour YouTube, c'est un peu contrariant. Surtout que l'abonnement n'est pas gratuit. On paye juste pour écouter du son sur un service de vidéo, quand même... Rien ne semble prévu sur CarPlay pour le moment.