Un Français gagne un Picasso à 1,45 million d'euros avec un ticket de tombola à 100 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Un ingénieur parisien de 58 ans a remporté un tableau de Picasso estimé à 1,45 million d'euros lors de la tombola caritative "Un Picasso pour 100 euros". Les 120 000 billets se sont vendus en ligne en moins de quatre mois, et les 12 millions d'euros récoltés iront à la recherche contre Alzheimer.
Le tirage a eu lieu Christie's à Paris, sous le contrôle d'un huissier de justice. Le gagnant, Ari Hodara, ingénieur commercial parisien de 58 ans, a d'abord cru à une blague quand on l'a appelé. Il repart avec
C'est la troisième édition de cette tombola lancée en 2013 par le producteur Péri Cochin, et c'est la première fois que la totalité des billets se vend. 120 000 tickets à 100 euros, écoulés uniquement en ligne, en moins de quatre mois. Les acheteurs venaient de 152 pays. Le concept est simple : un tableau de maitre en jeu, un billet à prix fixe, et les bénéfices qui partent à une cause caritative.
Les 12 millions d'euros récoltés iront à la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, pour financer des programmes scientifiques en France, en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Les deux éditions précédentes avaient rapporté environ 5 millions d'euros chacune : la première pour la rénovation de la ville de Tyr au Liban (qui se fait bombarder ces jours-ci d'ailleurs, au passage), la seconde pour les programmes d'accès à l'eau de l'ONG Care. Cette troisième édition fait donc plus du double.
On imagine bien que 100 euros pour un Picasso à 1,45 million, c'est le genre de ratio qui fait rêver. Par contre, avec 120 000 billets en jeu, les chances étaient de 1 sur 120 000, et il fallait quand même débourser 100 euros pour tenter sa chance. Mais l'idée est bonne : acheter un billet de tombola pour une cause qui en vaut la peine, et repartir au pire avec le sentiment d'avoir participé, au mieux avec un original de Picasso sous le bras. Le fait que tous les billets se soient vendus en ligne, dans 152 pays, montre que le concept fonctionne au-delà du cercle des amateurs d'art. Et 12 millions pour la recherche sur Alzheimer, c'est probablement le vrai bon résultat de cette soirée.
Un ticket à 100 euros, un Picasso à 1,45 million
Le tirage a eu lieu Christie's à Paris, sous le contrôle d'un huissier de justice. Le gagnant, Ari Hodara, ingénieur commercial parisien de 58 ans, a d'abord cru à une blague quand on l'a appelé. Il repart avec
Tête de femme, un portrait de la photographe Dora Maar peint par Picasso en 1941 pendant l'Occupation. Le tableau mesure 38,9 cm sur 25,4 cm et est estimé à 1,45 million d'euros.
Ce tableau, c'est un cadeau du destin, a-t-il déclaré.
120 000 billets vendus dans 152 pays
C'est la troisième édition de cette tombola lancée en 2013 par le producteur Péri Cochin, et c'est la première fois que la totalité des billets se vend. 120 000 tickets à 100 euros, écoulés uniquement en ligne, en moins de quatre mois. Les acheteurs venaient de 152 pays. Le concept est simple : un tableau de maitre en jeu, un billet à prix fixe, et les bénéfices qui partent à une cause caritative.
12 millions pour la recherche contre Alzheimer
Les 12 millions d'euros récoltés iront à la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, pour financer des programmes scientifiques en France, en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Les deux éditions précédentes avaient rapporté environ 5 millions d'euros chacune : la première pour la rénovation de la ville de Tyr au Liban (qui se fait bombarder ces jours-ci d'ailleurs, au passage), la seconde pour les programmes d'accès à l'eau de l'ONG Care. Cette troisième édition fait donc plus du double.
On en dit quoi ?
On imagine bien que 100 euros pour un Picasso à 1,45 million, c'est le genre de ratio qui fait rêver. Par contre, avec 120 000 billets en jeu, les chances étaient de 1 sur 120 000, et il fallait quand même débourser 100 euros pour tenter sa chance. Mais l'idée est bonne : acheter un billet de tombola pour une cause qui en vaut la peine, et repartir au pire avec le sentiment d'avoir participé, au mieux avec un original de Picasso sous le bras. Le fait que tous les billets se soient vendus en ligne, dans 152 pays, montre que le concept fonctionne au-delà du cercle des amateurs d'art. Et 12 millions pour la recherche sur Alzheimer, c'est probablement le vrai bon résultat de cette soirée.