Netflix et Black Mirror accusés d'avoir copié un film français de 1986, la justice dit non

On en dit quoi ?



Le droit d'auteur protège la façon dont une histoire est racontée, pas l'idée de base. Deux films peuvent partir du même pitch sans que l'un copie l'autre, et la cour l'a bien rappelé. Quand un concept comme l'hologramme traîne dans la science-fiction depuis Star Wars, difficile de le revendiquer comme une création originale. Pour Ciné-Mag Bodard, six ans de procédure pour finir par payer 25 000 euros à Netflix, ça fait quand même cher la tentative.