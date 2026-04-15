Le nouveau Aragorn dans le prochain Seigneur des Anneaux ne va pas vous plaire

On en dit quoi ?



On l'attendait depuis l'annonce du projet en 2024 et on a enfin le casting complet. L'équation est quand même compliquée : revenir dans un univers adoré en gardant une partie des acteurs originaux vieillis (McKellen a 86 ans, Wood en aura 47 à la sortie), tout en recastant l'icône Aragorn avec un acteur au profil très différent de Viggo Mortensen…. C'est délicat. Jamie Dornan n'est pas un mauvais choix sur le papier, mais il va devoir se battre contre le souvenir d'un des personnages les plus adorés du cinéma fantastique.



L'arrivée de Kate Winslet dans un rôle féminin inédit pourrait aussi apporter un vrai souffle, tant la trilogie originale manquait un peu de personnages féminins forts en dehors d'Arwen et d'Éowyn. Andy Serkis est un excellent acteur mais un réalisateur encore en devenir (Venom: Let There Be Carnage, bof), et tenir la barre d'un film à gros budget dans un univers aussi exigeant, ça n'a rien d'évident. Bref, à voir !