Le nouveau Aragorn dans le prochain Seigneur des Anneaux ne va pas vous plaire
Par Vincent Lautier - Publié le
Warner Bros a dévoilé à la CinemaCon de Las Vegas le casting de "The Hunt for Gollum", le nouveau film Le Seigneur des Anneaux prévu pour le 17 décembre 2027. Grosse surprise : Jamie Dornan (Cinquante Nuances de Grey, The Fall) reprend le rôle d'Aragorn, incarné par Viggo Mortensen. Ian McKellen, Elijah Wood et Andy Serkis, à la réalisation, sont aussi de la partie.
Andy Serkis endosse la double casquette : il réalise le film et reprend son rôle de Gollum/Sméagol. Ian McKellen redevient Gandalf, Elijah Wood rejoue Frodon et Lee Pace revient dans la peau de Thranduil, le roi elfe père de Legolas. Côté nouveautés, Jamie Dornan est donc annoncé dans le rôle de Grand-Pas, alias Aragorn, rôle culte tenu par Viggo Mortensen dans la trilogie originale de Peter Jackson. Kate Winslet rejoint l'aventure dans un rôle féminin inédit baptisé Marigol, alors que Leo Woodall (vu dans la saison 2 de The White Lotus) sera un certain Halvard.
Pour ce qui concerne l'histoire, "The Hunt for Gollum" se déroule avant les événements de La Communauté de l'Anneau. Le film suit Aragorn et Gandalf dans leur traque de Gollum pour sécuriser l'Anneau Unique, une mission à peine évoquée dans les romans de Tolkien.
Bonne nouvelle pour les puristes : Fran Walsh et Philippa Boyens, qui avaient co-écrit la trilogie originale avec Peter Jackson, sont à nouveau au scénario, épaulées par Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou. Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens et Zane Weiner produisent le film pour Warner Bros et New Line Cinema. La machine de la Terre du Milieu se remet donc en marche, quatre ans après le film d'animation "La Guerre des Rohirrim" sorti fin 2024.
Le choix de Jamie Dornan risque de faire du bruit chez les fans. Viggo Mortensen n'est pas mort et garde même une tête tout à fait fréquentable à 67 ans, ce qui laissait envisager une apparition au moins symbolique. Sauf que l'histoire se déroule des décennies avant La Communauté, à l'époque où Aragorn est un jeune Rôdeur du Nord encore incognito sous le nom de Grand-Pas.
Un rajeunissement numérique aurait été techniquement possible mais très coûteux et sans garantie esthétique. Le recasting pur et simple avec Dornan (43 ans) est la solution la plus propre, même si la comparaison avec Mortensen sera inévitable.
On l'attendait depuis l'annonce du projet en 2024 et on a enfin le casting complet. L'équation est quand même compliquée : revenir dans un univers adoré en gardant une partie des acteurs originaux vieillis (McKellen a 86 ans, Wood en aura 47 à la sortie), tout en recastant l'icône Aragorn avec un acteur au profil très différent de Viggo Mortensen…. C'est délicat. Jamie Dornan n'est pas un mauvais choix sur le papier, mais il va devoir se battre contre le souvenir d'un des personnages les plus adorés du cinéma fantastique.
L'arrivée de Kate Winslet dans un rôle féminin inédit pourrait aussi apporter un vrai souffle, tant la trilogie originale manquait un peu de personnages féminins forts en dehors d'Arwen et d'Éowyn. Andy Serkis est un excellent acteur mais un réalisateur encore en devenir (Venom: Let There Be Carnage, bof), et tenir la barre d'un film à gros budget dans un univers aussi exigeant, ça n'a rien d'évident. Bref, à voir !
Un casting entre retours mythiques et nouveaux visages
Andy Serkis endosse la double casquette : il réalise le film et reprend son rôle de Gollum/Sméagol. Ian McKellen redevient Gandalf, Elijah Wood rejoue Frodon et Lee Pace revient dans la peau de Thranduil, le roi elfe père de Legolas. Côté nouveautés, Jamie Dornan est donc annoncé dans le rôle de Grand-Pas, alias Aragorn, rôle culte tenu par Viggo Mortensen dans la trilogie originale de Peter Jackson. Kate Winslet rejoint l'aventure dans un rôle féminin inédit baptisé Marigol, alors que Leo Woodall (vu dans la saison 2 de The White Lotus) sera un certain Halvard.
Une préquelle scénarisée par l'équipe d'origine
Pour ce qui concerne l'histoire, "The Hunt for Gollum" se déroule avant les événements de La Communauté de l'Anneau. Le film suit Aragorn et Gandalf dans leur traque de Gollum pour sécuriser l'Anneau Unique, une mission à peine évoquée dans les romans de Tolkien.
Bonne nouvelle pour les puristes : Fran Walsh et Philippa Boyens, qui avaient co-écrit la trilogie originale avec Peter Jackson, sont à nouveau au scénario, épaulées par Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou. Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens et Zane Weiner produisent le film pour Warner Bros et New Line Cinema. La machine de la Terre du Milieu se remet donc en marche, quatre ans après le film d'animation "La Guerre des Rohirrim" sorti fin 2024.
Un Aragorn recasté
Le choix de Jamie Dornan risque de faire du bruit chez les fans. Viggo Mortensen n'est pas mort et garde même une tête tout à fait fréquentable à 67 ans, ce qui laissait envisager une apparition au moins symbolique. Sauf que l'histoire se déroule des décennies avant La Communauté, à l'époque où Aragorn est un jeune Rôdeur du Nord encore incognito sous le nom de Grand-Pas.
Un rajeunissement numérique aurait été techniquement possible mais très coûteux et sans garantie esthétique. Le recasting pur et simple avec Dornan (43 ans) est la solution la plus propre, même si la comparaison avec Mortensen sera inévitable.
On en dit quoi ?
On l'attendait depuis l'annonce du projet en 2024 et on a enfin le casting complet. L'équation est quand même compliquée : revenir dans un univers adoré en gardant une partie des acteurs originaux vieillis (McKellen a 86 ans, Wood en aura 47 à la sortie), tout en recastant l'icône Aragorn avec un acteur au profil très différent de Viggo Mortensen…. C'est délicat. Jamie Dornan n'est pas un mauvais choix sur le papier, mais il va devoir se battre contre le souvenir d'un des personnages les plus adorés du cinéma fantastique.
L'arrivée de Kate Winslet dans un rôle féminin inédit pourrait aussi apporter un vrai souffle, tant la trilogie originale manquait un peu de personnages féminins forts en dehors d'Arwen et d'Éowyn. Andy Serkis est un excellent acteur mais un réalisateur encore en devenir (Venom: Let There Be Carnage, bof), et tenir la barre d'un film à gros budget dans un univers aussi exigeant, ça n'a rien d'évident. Bref, à voir !