La peinture originale de Star Wars vendue 3,9 millions de dollars aux enchères
Par Vincent Lautier - Publié le
L'œuvre qui a présenté Star Wars au monde en 1977 vient de battre tous les records. La peinture originale de Tom Jung, utilisée pour la toute première affiche du film, s'est vendue 3,875 millions de dollars chez Heritage Auctions, devenant l'objet Star Wars le plus cher jamais vendu.
Cette peinture à l'acrylique et à l'aérographe a été créée par l'artiste Tom Jung alors que le film était encore en développement. Elle est apparue pour la première fois dans les journaux américains le 13 mai 1977, deux semaines avant la sortie du film en salles. L'image montrait déjà la composition triangulaire emblématique avec Luke Skywalker, la princesse Leia et la silhouette menaçante de Dark Vador sur fond d'espace. Petit détail amusant : les droïdes C-3PO et R2-D2 n'apparaissaient pas sur la version initiale et ont été ajoutés plus tard par Jung dans le coin inférieur droit, le film n'étant pas encore finalisé au moment de la création.
La vente s'est tenue mercredi dernier chez Heritage Auctions à Dallas. Les enchères ont démarré à 1 million de dollars pour finalement atteindre 3,875 millions, frais de commission de 25% inclus. Ce montant dépasse le précédent record détenu par le sabre laser de Dark Vador, vendu 3,6 millions de dollars en septembre dernier chez Propstore à Los Angeles. Avant cela, une maquette de X-Wing avait atteint 3,13 millions en 2023. L'acheteur a choisi de rester anonyme, son enchère gagnante ayant été passée en ligne.
L'œuvre appartenait à la famille de Gary Kurtz, producteur du Star Wars original. Kurtz avait conservé la peinture et l'avait accrochée dans son bureau pendant des années avant de la transmettre à sa fille. C'est elle qui a finalement décidé de la mettre en vente. Au-delà de l'affiche que tout le monde connaît, ce tableau a également servi pour les panneaux publicitaires, les programmes de cinéma et les encarts dans les magazines de l'époque.
Ce prix peut sembler astronomique, mais il montre aussi l'importance culturelle de cette image qui a littéralement lancé l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire du cinéma. On voit bien que les collectionneurs Star Wars sont prêts à débourser des sommes folles pour posséder un morceau de cette légende. Il faut dire que cette affiche est vraiment magnifique, non ?
