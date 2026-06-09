Le seul IMAX 70 mm de France ouvre à Montpellier, pile pour L'Odyssée de Nolan

On en dit quoi ?

Sur le papier, c'est une excellente nouvelle. La France récupère enfin un format que les passionnés guettaient, et. Le hic, c'est qu'il faudra aller à Montpellier, et seulement là, mais comme c'est la meilleure ville de France, c'est ok ! Sauf que pour la moitié du pays, ça fait un bon bout de route juste pour une séance. Et entre le prix des places et la revente qui s'emballe, l'expérience risque de rester réservée à quelques chanceux. Alors, prêt à traverser la France pour trois heures de pellicule ?