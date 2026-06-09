Le seul IMAX 70 mm de France ouvre à Montpellier, pile pour L'Odyssée de Nolan
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Pathé Odysseum, à Montpellier, va devenir le seul cinéma de France équipé d'un projecteur IMAX 70 mm, à partir du 15 juillet. Sur son écran géant de 432 m² au format natif 1.43, l'image grimpe à l'équivalent d'un 18K. L'inauguration tombe pile avec la sortie de L'Odyssée de Christopher Nolan, premier long-métrage tourné entièrement dans ce format, et les billets s'arrachent déjà.
Commençons par le morceau de bravoure. L'IMAX 70 mm, c'est de la vraie pellicule. On filme en 65 mm à 15 perforations, on tire ensuite en 70 mm, et on obtient une surface d'image environ trois fois plus grande qu'un 35 mm classique. Résultat, la plus haute définition disponible aujourd'hui, soit l'équivalent d'un 18K. Le Pathé Odysseum partait déjà avec un avantage. C'est le seul cinéma français à posséder un écran IMAX au format natif 1.43, qui mesure 22,39 mètres de large sur 16,76 de haut. Avec ce nouveau projecteur, il rejoint un club très fermé, trois autres salles seulement en Europe continentale.
Le timing n'a rien d'un hasard. L'ouverture coïncide avec L'Odyssée, le nouveau Christopher Nolan, premier long-métrage tourné de bout en bout en IMAX 70 mm. Le réalisateur défend ce format depuis des années, et le voir sur un écran pareil, c'est un peu le but ultime. Forcément, ça relance le débat sur la bonne façon de voir un film. Pour ceux qui préfèrent d'autres sensations, l'Odysseum garde aussi ses salles IMAX Laser et 4DX.
Sauf que voilà, qui dit salle unique dit ruée. Les places pour les premières séances partent à toute vitesse, et certaines se revendent déjà plusieurs centaines d'euros sur le marché parallèle. Ailleurs dans le monde, on a même vu des billets s'échanger autour de 1 000 dollars. Quand un seul cinéma propose l'expérience dans tout le pays, la rareté fait grimper les prix, et les revendeurs s'en donnent à cœur joie.
Sur le papier, c'est une excellente nouvelle. La France récupère enfin un format que les passionnés guettaient, et un écran de 432 m² avec une image de cette qualité, ça ne se compare à rien de ce qu'on a à la maison, 8K ou pas. Le hic, c'est qu'il faudra aller à Montpellier, et seulement là, mais comme c'est la meilleure ville de France, c'est ok ! Sauf que pour la moitié du pays, ça fait un bon bout de route juste pour une séance. Et entre le prix des places et la revente qui s'emballe, l'expérience risque de rester réservée à quelques chanceux. Alors, prêt à traverser la France pour trois heures de pellicule ?
Un format que la France n'avait pas
Commençons par le morceau de bravoure. L'IMAX 70 mm, c'est de la vraie pellicule. On filme en 65 mm à 15 perforations, on tire ensuite en 70 mm, et on obtient une surface d'image environ trois fois plus grande qu'un 35 mm classique. Résultat, la plus haute définition disponible aujourd'hui, soit l'équivalent d'un 18K. Le Pathé Odysseum partait déjà avec un avantage. C'est le seul cinéma français à posséder un écran IMAX au format natif 1.43, qui mesure 22,39 mètres de large sur 16,76 de haut. Avec ce nouveau projecteur, il rejoint un club très fermé, trois autres salles seulement en Europe continentale.
L'Odyssée de Nolan en tête d'affiche
Le timing n'a rien d'un hasard. L'ouverture coïncide avec L'Odyssée, le nouveau Christopher Nolan, premier long-métrage tourné de bout en bout en IMAX 70 mm. Le réalisateur défend ce format depuis des années, et le voir sur un écran pareil, c'est un peu le but ultime. Forcément, ça relance le débat sur la bonne façon de voir un film. Pour ceux qui préfèrent d'autres sensations, l'Odysseum garde aussi ses salles IMAX Laser et 4DX.
Des billets qui s'arrachent
Sauf que voilà, qui dit salle unique dit ruée. Les places pour les premières séances partent à toute vitesse, et certaines se revendent déjà plusieurs centaines d'euros sur le marché parallèle. Ailleurs dans le monde, on a même vu des billets s'échanger autour de 1 000 dollars. Quand un seul cinéma propose l'expérience dans tout le pays, la rareté fait grimper les prix, et les revendeurs s'en donnent à cœur joie.
On en dit quoi ?
Sur le papier, c'est une excellente nouvelle. La France récupère enfin un format que les passionnés guettaient, et un écran de 432 m² avec une image de cette qualité, ça ne se compare à rien de ce qu'on a à la maison, 8K ou pas. Le hic, c'est qu'il faudra aller à Montpellier, et seulement là, mais comme c'est la meilleure ville de France, c'est ok ! Sauf que pour la moitié du pays, ça fait un bon bout de route juste pour une séance. Et entre le prix des places et la revente qui s'emballe, l'expérience risque de rester réservée à quelques chanceux. Alors, prêt à traverser la France pour trois heures de pellicule ?