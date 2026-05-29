Le festival de Tribeca diffusera le premier long-métrage entièrement généré par IA

On en dit quoi ?



Ce cas est inconfortable, et c'est ce qui le rend intéressant. Un long-métrage produit pour 2 000 dollars qui redonne une existence à des victimes que le régime iranien voudrait effacer, on voit mal au nom de quoi le balayer comme si de rien n'était. Sauf que le précédent posé est vertigineux : si une tragédie réelle et documentée peut être intégralement reconstituée en images de synthèse à partir de quelques rapports et photographies, la frontière entre le témoignage et la reconstitution devient assez complexe.