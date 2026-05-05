Première bande-annonce dingue pour L'Odyssée de Christopher Nolan
Par Vincent Lautier - Publié le
Voilà l'une des bandes-annonces les plus attendues de l'année. Universal a publié la première vidéo complète de L'Odyssée, le prochain film de Christopher Nolan adapté d'Homère. Sortie en France le 15 juillet prochain, avec Matt Damon dans la peau d'Ulysse et un casting taillé pour Hollywood.
Après un premier teaser diffusé près d'un an avant la sortie, un prologue de 5 minutes 30 projeté en Imax devant Avatar 3 et un autre teaser mis en ligne en décembre, cette nouvelle vidéo de plus de deux minutes met enfin l'ampleur du projet sur la table. On y voit le cheval de Troie, la tempête, le cyclope Polyphème, Charybde, les géants Lestrygons et un aperçu de Charlize Theron dans la peau de Calypso. Côté Ithaque, Robert Pattinson incarne Antinoos, le prétendant rival qui veut s'asseoir sur le trône en épousant Pénélope (Anne Hathaway).
Christopher Nolan a tourné plus de 600 kilomètres de pellicule sur 91 jours, avec une nouvelle technologie Imax développée pour l'occasion. L'Odyssée serait donc le premier grand film de studio tourné entièrement dans ce format, ce qui n'est pas rien quand on sait à quel point Nolan est attaché à la pellicule grand format. Le budget est annoncé autour de 250 millions de dollars, et la durée est finalement sous les 3 heures, plutôt une bonne surprise pour un Nolan qui adapte Homère.
Autour de Matt Damon, qui endosse l'armure d'Ulysse, la distribution affiche la couleur. Tom Holland joue Télémaque, Zendaya incarne Athéna et Charlize Theron campe la nymphe Calypso qui retient le héros grec sur son île. On retrouve aussi Mia Goth (Melantho), Jon Bernthal (Ménélas), Lupita Nyong'o, Benny Safdie, Elliot Page, John Leguizamo, Himesh Patel, Bill Irwin et Samantha Morton. Bref, à peu près tout ce qu'Hollywood compte d'acteurs au cachet sérieux.
Le moindre projet Nolan est déjà un événement, mais celui-ci coche toutes les cases. C'est surtout le signe que le cinéma de salle continue de croire en lui-même face au streaming. L'inquiétude habituelle revient quand même : la bande-annonce ne crame-t-elle pas trop de cartouches en montrant déjà Polyphème, Calypso et Antinoos ? En tous cas on a hâte que ça sorte, ça promet quand même du grand spectacle.
Une bande-annonce qui en montre déjà beaucoup
Après un premier teaser diffusé près d'un an avant la sortie, un prologue de 5 minutes 30 projeté en Imax devant Avatar 3 et un autre teaser mis en ligne en décembre, cette nouvelle vidéo de plus de deux minutes met enfin l'ampleur du projet sur la table. On y voit le cheval de Troie, la tempête, le cyclope Polyphème, Charybde, les géants Lestrygons et un aperçu de Charlize Theron dans la peau de Calypso. Côté Ithaque, Robert Pattinson incarne Antinoos, le prétendant rival qui veut s'asseoir sur le trône en épousant Pénélope (Anne Hathaway).
Le premier blockbuster tourné 100% en Imax
Christopher Nolan a tourné plus de 600 kilomètres de pellicule sur 91 jours, avec une nouvelle technologie Imax développée pour l'occasion. L'Odyssée serait donc le premier grand film de studio tourné entièrement dans ce format, ce qui n'est pas rien quand on sait à quel point Nolan est attaché à la pellicule grand format. Le budget est annoncé autour de 250 millions de dollars, et la durée est finalement sous les 3 heures, plutôt une bonne surprise pour un Nolan qui adapte Homère.
Un casting cinq étoiles
Autour de Matt Damon, qui endosse l'armure d'Ulysse, la distribution affiche la couleur. Tom Holland joue Télémaque, Zendaya incarne Athéna et Charlize Theron campe la nymphe Calypso qui retient le héros grec sur son île. On retrouve aussi Mia Goth (Melantho), Jon Bernthal (Ménélas), Lupita Nyong'o, Benny Safdie, Elliot Page, John Leguizamo, Himesh Patel, Bill Irwin et Samantha Morton. Bref, à peu près tout ce qu'Hollywood compte d'acteurs au cachet sérieux.
On en dit quoi ?
Le moindre projet Nolan est déjà un événement, mais celui-ci coche toutes les cases. C'est surtout le signe que le cinéma de salle continue de croire en lui-même face au streaming. L'inquiétude habituelle revient quand même : la bande-annonce ne crame-t-elle pas trop de cartouches en montrant déjà Polyphème, Calypso et Antinoos ? En tous cas on a hâte que ça sorte, ça promet quand même du grand spectacle.