Première bande-annonce dingue pour L'Odyssée de Christopher Nolan

On en dit quoi ?



Le moindre projet Nolan est déjà un événement, mais celui-ci coche toutes les cases. C'est surtout le signe que le cinéma de salle continue de croire en lui-même face au streaming. L'inquiétude habituelle revient quand même : la bande-annonce ne crame-t-elle pas trop de cartouches en montrant déjà Polyphème, Calypso et Antinoos ? En tous cas on a hâte que ça sorte, ça promet quand même du grand spectacle.