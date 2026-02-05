La TV 8K est en train de mourir, une seule marque continue à y croire

On en dit quoi ?



On a déjà vu ce scénario avec la TV 3D il y a quelques années. Les fabricants mettaient en avant ces technologies à marche forcée alors que personne n'avait rien demandé de tel, et surtout avec des prix exorbitants, et une absence totale de contenu pertinent. La 8K suit exactement la même trajectoire, sauf que cette fois même les constructeurs n'y croient plus. Samsung tient encore la position, mais sans nouveau modèle annoncé au CES et des ventes aussi faibles, ça ne devrait clairement pas durer.