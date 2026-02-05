La TV 8K est en train de mourir, une seule marque continue à y croire
LG a arrêté la production de dalles 8K, après Sony et TCL. Samsung est le seul grand constructeur à proposer des téléviseurs en 8K, mais le contenu natif est quasi inexistant et les ventes plafonnent à 0,1 % du marché mondial. En dix ans, seules 1,6 million de TV 8K se sont écoulées dans le monde, autant dire que ce n'est rien. Le format, qui n'a jamais vraiment décollé, semble bel et bien condamné.
LG Display a confirmé avoir mis en pause le développement de ses dalles 8K, aussi bien en OLED qu'en LCD. Le dernier modèle OLED 8K de la marque, le Z3, a été abandonné en 2025 sans successeur. Quant au QNED99T en MiniLED, il est en fin de vie et se retrouve soldé à moitié prix. TCL avait déjà quitté le navire en 2023, Sony a suivi en avril 2025, et Hisense a lui aussi lâché l'affaire. Panasonic et Philips n'ont même jamais commercialisé de modèle 8K. Le résultat, c'est que Samsung est aujourd'hui le seul grand fabricant à encore proposer des TV 8K dans son catalogue, avec le QN900F à partir de 65 pouces.
Les chiffres sont assez parlants. Depuis 2015, il s'est vendu 1,6 million de téléviseurs 8K dans le monde. À titre de comparaison, il y a quasiment un milliard de TV 4K en circulation. Le pic de ventes 8K date de 2022 avec 386 600 unités, soit dix fois moins que ce que l'industrie espérait. La part de marché actuelle tourne autour de 0,1 %. Le problème de fond, c'est qu'il n'y a quasiment aucun contenu natif en 8K. YouTube propose bien quelques vidéos, mais ni Netflix, ni Disney+, ni les Blu-ray ne sont passés au format. Côté jeu vidéo, Sony avait dans un premier temps présenté la PS5 comme compatible 8K, avant de retirer discrètement cette mention en 2024. Ni la Switch 2, ni les Xbox ne supportent la 8K non plus.
Et puis il y a un argument que les constructeurs ont longtemps préféré ignorer. Des chercheurs de Cambridge et Meta ont montré que sur un écran 4K de 44 pouces regardé à 2,5 mètres, le niveau de détail dépasse déjà ce que l'œil humain peut percevoir. En fait, c'est simple : pour voir une petite différence avec de la 8K, il faut au moins un écran de 80 pouces, et être positionné à deux mètres maximum de l'écran, ce qui n'a pas vraiment de sens, et ne correspond pas vraiment à la configuration habituelle des salons. D'ailleurs Samsung lui-même n'a annoncé aucun nouveau modèle 8K lors du dernier CES.
On a déjà vu ce scénario avec la TV 3D il y a quelques années. Les fabricants mettaient en avant ces technologies à marche forcée alors que personne n'avait rien demandé de tel, et surtout avec des prix exorbitants, et une absence totale de contenu pertinent. La 8K suit exactement la même trajectoire, sauf que cette fois même les constructeurs n'y croient plus. Samsung tient encore la position, mais sans nouveau modèle annoncé au CES et des ventes aussi faibles, ça ne devrait clairement pas durer.
