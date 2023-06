Amazon sort "The Last of US" de son abonnement de base Prime Vidéo

REmue-ménage estival dans les catalogues

The Last of Us

L'apocalypse a son charme !

Silo

The last of Us

The Mandalorian

Et ce ne sera pas la seule série concernée par cette décision, puisque tous les contenus HBO devraient également basculer.Ainsi,, face à une concurrence accrue aussi bien en terme de services que de contenus. Pour rappel, leet permet d'accéder aux contenus HBO, notamment l'intégralité deetEn pratique,, sans rapport avec les prévisions de Bison Futé, via un petit mail que les abonnés vont recevoir au fil des jours. Il vous reste donc trois semaines pour découvrir, regarder à nouveau ou terminer la série tirée du jeu éponyme.Ou plutôt, de la survie de la race humaine après une catastrophe, qu’elle soit due à un champignon, une épidémie ou des conflits mondiaux. Il faut dire que le contexte actuel -post covid- s’y prête bien volontiers et certains y voient un filon à exploiter et la volonté de montrer la nécessaire survie (ou le désormais incontournable vivre avec).Et il semblerait que Lonnie Rashid Lynn Jr. (enfin Common) se montre un digne concurrent de Pedro Pascal, l’acteur ultra-médiatique du moment entreousur Disney +.