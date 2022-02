Neutralité carbone : Apple ne serait pas aussi propre qu'elle le prétend !

déterminer la transparence et l'intégrité de leurs engagements climatiques

trompeurs

ses propres opérations, les voyages d'affaires et les trajets domicile-travail des employés, qui -ensemble- ne représentent que 1,5 % de l'empreinte de l'entreprise

En effet, lea analysé l. L’organisme a cherché à. Et les résultats ne sont pas fameux !Ainsi, il confirme dans les grandes lignes la position de Cupertino page 56-57 ), qui aiderait effectivement ses fournisseurs à s'approvisionner en énergie renouvelable via son programme S. Environ, mais ce type d’émissions ont été réduites de 29% entre 2016 et 2020.En revanche, ses objectifs et ses déclarations de neutralité carbone seraient en partie. En effet, la neutralité carbone revendiquée pour 2020 ne couvrirait que. Mais, les entreprises analysées ne réduiraient leurs émissions que de 40 % en moyenne en pratique, et non de 100 %, contrairement à ce qu’elles annoncent toutes.Malgré tout, Apple est dans le peloton de tête devant Sony et Vodafone (toutes trois devancées par Maersk). En effet, la grande majorité ( Amazon , Deutsche Telekom, Google, Hitachi, IKEA, Volkswagen BMW Group, Carrefour, Nestlé, Saint-Gobain, etc.) ne parviendrait. Leévoque même