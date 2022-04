Yandex Food fait fuiter les coordonnés de membres de la police secrète russe

Après le siphonage des données auprès de millions d'utilisateurs d'iOS, une autre fuite concerne désormais. Cet équivalent de notre Uber Eats : Livraison de repas aurait ainsi exposé les données de plus de, mais ces derniers n'étaient pas des plus ordinaires. En effet, il aurait ainsi révélé de nombreuses informations concernant des membres de la, parmi lesquelles les numéros de téléphone, les adresses et les noms pour la livraison. Apparemment, l'affaire est suffisamment sérieuse pour que le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse () tente de, mais en vain. Plusieurs médias -dont- s'en sont emparés se fendant de quelques révélations au passage, comme l'adresse de la fille cachée de Vladimir Poutine...