Apple lâche un lobby ne soutenant pas assez la confidentialité !

la décision de la société de quitter le groupe [...] intervient alors qu'Apple se positionne davantage comme une société tech respectueuse de la vie privée. Une source familière avec cette décision a déclaré qu'Apple s'écarte en raison de préoccupations selon lesquelles la législation que le SPSC préconise ne protégerait pas adéquatement les données des utilisateurs.

Même si -pour une firme tech- Apple possède un des plus petits budgets en matière de lobbying, elle soutient plus ou moins ouvertement des groupes de pression dans différents domaines.Ce dernier -relativement discret- est dirigé par le. Mais il a subi de violentes critiques pour avoirsur la protection de la vie privée,au détriment des consommateurs. Cette position était apparemment difficilement conciliable avec les enjeux et les idéaux défendus -médiatiquement- par Apple !Apparemment,