Réparation d'iPhone, Elon Musk, App Store... : c'est l'heure du Buzzomètre !

Buzzomètre

N'hésitez pas à réagir dans les commentaires !

Désormais,pour ceux qui n'ont pas pu regarder l'émission. Au menu de cette semaine, Apple et son service de réparation, les écrans OLED de l'iPhone 14, l'App Store remis en cause au Japon, le rachat de Twitter par Elon Musk et l'impact de la pandémie sur les chaînes de production d'Apple en Chine......