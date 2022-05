Facebook va arrêter son programme de Podcasts (et faire un peu de ménage)

Soundbites

le groupe évaluait constamment les fonctionnalités offertes afin de pouvoir se concentrer sur les expériences les plus significatives

le soin de décider de la manière dont ils veulent informer leurs auditeurs

En effet, Facebook vient d' annoncer . D'ici là, la firme dene permettrait plus d'ajouter des podcasts sur sa plate-forme services. Elle va également supprimer d'autres services audio, comme(cette dernière devrait s'arrêter dans les prochaines semaines).Pour rappel, en avril 2021, Facebook avait dévoilé de nombreuses initiatives audio, face à la croissance de Spotify (elle avait même prévu des contrats pour des podcasts exclusifs), ainsi qu'à la montée en puissance de Clubhouse (avec l'ajout de contenu original). Désormais il semblerait que Facebook, se concentrant sur les Reel, les flux de diffusion en direct et d'autres initiatives audiovisuelles à venir.Dans un email, un porte parole de Meta a fourni quelques explications supplémentaires, indiquant que. Il a également précisé laisser aux éditeurssur le devenir de leurs contenus. Lesseront en revanche intégrées à Facebook Live, les utilisateurs pourront choisir de communiquer en direct uniquement avec de l'audio ou avec de l'audio et de la vidéo.