Un revêtement à base de cuivre pour remplacer les dissipateurs thermiques ?

empilant beaucoup plus de cartes de circuits imprimés dans le même volume lorsque vous utilisez notre revêtement, par rapport à si vous utilisez des dissipateurs thermiques conventionnels refroidis par liquide ou par air

Depuis la nuit des temps (de l'informatique), lorsqu'un composant chauffe trop pour son propre bien (et pour les autres éléments de son environnement),, souvent en aluminium ou en cuivre, et si cela ne s'avère pas suffisant, on installe une ventilation active (ou un système de refroidissement par eau, ou water cooling) sur le dissipateur (un ventirad)., et parfois de se passer totalement de dissipateur. L'idée est de recouvrir totalement le composant (alors que le dissipateur ne recouvre qu'une face) à refroidir d'un revêtement à base de cuivre et d'isolant électrique en polyphenylene (2-chloro-p-xylylene) afin de permettre une meilleure dissipation.en