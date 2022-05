Apple agrandit son campus Cork pour accueillir 1300 employés supplémentaires

Ces derniers temps,En effet la firme est en pleine phase d’agrandissement de son campus de Cork avec un autre immeuble de bureaux pourCupertino veuten y ajoutant un de plus, et projette de construire de nouveaux bureaux sur le site. Le plan -qui a été déposé auprès du conseil municipal pour obtenir un permis- fait état d'uneavec un sous-sol. Celle-ci pourrait êtreRappelons qu'en décembre 2020,. Elle avait publié une rétrospective de ses années passées à Cork. Établie en 1980, l'usine de fabrication employait juste une soixantaine d'employés. Désormais, le site abrite le, mais également un. Le site gère de multiples activités dédiées au marché européen, dont AppleCare, les opérations, la logistique et diverses divisions administratives (comptables et fiscales...).