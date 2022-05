Qui de Tim Cook ou d'Elon Musk a gagné le plus d'argent en 2021 ?

Tim Cook est CEO d'Apple depuis 2011. Il a gagné 770,5 millions de dollars en 2021, principalement dans le cadre d'un plan d'actions sur 10 ans d'une valeur de 1,7 milliard de dollars. Mais son incroyable package salarial se trouve justifié par la performance d'Apple en Bourse sous son règne : la valeur marchande de la société de technologie pendant son mandat a augmenté de 2,2 billions de dollars .

Parmi les petits classements, beaucoup regardent avec attention celui de la rémunération des dirigeants.A la plus haute marche et très, très loin devant, on trouve. Il faut dire que ce dernier a touché, notamment grâce aux stocks options Tesla attribuées en 2018. Suivent Jensen Huang (NVIDIA) avec 561 millions et Reed Hastings (Netflix) avec 453,5 millions. De son côté, Satya Nadella de Microsoft est septième avec 309,4 millions de dollars.. À titre de comparaison, l'année dernière, il n'a reçuet ne figurait qu'au huitième rang sur la liste. Dans les deux cas, la rémunération était en grande partie constituée d'attributions d'actions.